Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: no vuelve a su programa

La conductora no regresará a su programa en El Trece por pedido de los médicos. Todavía no tiene el alta tras sufrir un resfrío y continúa en reposo.
Fue Ángel de Brito quien, desde su programa LAM, en las noches de América, contó que desde El Trece le informaron que Mirtha no vuelve esta semana a las grabaciones de sus clásicos días viernes, por la tarde, como estaba previsto, en un principio. Incluso, el conductor adelantó que tampoco estará al frente de su mesaza la semana próxima, es decir, la última del mes de mayo.
Por precaución, Chiquita continuará en la intimidad de su piso, en el corazón de Palermo, a fin de terminar de recuperarse por completo. Y su lugar en la conducción del programa seguirá ocupado por su nieta, Juana Viale, quien la está reemplazando desde el viernes 17, que se conoció que la diva había enfermado.
"Los médicos no le dieron el alta a Mirtha... Quieren que esté siete días más de reposo. Pero la producción del programa aún no dio a conocer los nombres de los invitados -porque se está cerrando la lista de los convocados- y porque todavía no se sabe si efectivamente Juana conducirá", puso en duda Laura Ulfal, por su parte.
"Está todo bien, amaneció con un poco de tos, estaba resfriada y disfónica, así que cambiamos", explicó Nacho Viale, nieto de Mirtha, para Infama, por América. "Está en la casa, ni antibióticos está tomando, es un resfrío nada más, el aire acondicionado la mata...".
"Es difícil hacer tele sin voz... Ella toda la vida sufrió de los bronquios, mezclado con el frío y la humedad", explicó, el productor de contenidos. "Está en casa, como cualquier persona que transita un resfrío", cerró, el empresario televisivo.
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