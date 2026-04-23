Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: no vuelve a su programa

La conductora no regresará a su programa en El Trece por pedido de los médicos. Todavía no tiene el alta tras sufrir un resfrío y continúa en reposo.

Fue Ángel de Brito quien, desde su programa LAM, en las noches de América, contó que desde El Trece le informaron que Mirtha no vuelve esta semana a las grabaciones de sus clásicos días viernes, por la tarde, como estaba previsto, en un principio. Incluso, el conductor adelantó que tampoco estará al frente de su mesaza la semana próxima, es decir, la última del mes de mayo.