El triste motivo por el que Paula Cháves se largó a llorar al aire de Olga

Paula Cháves, nota

Paula Cháves triste por la muerte de su perro

LA DESPEDIDA DE PAULA A MORO, EN REDES

"Fuiste y serás parte de esta familia x siempre. No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre. Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU. Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella", posteó Paula, en su cuenta oficial de Instagram, junto a un compilado de imágenes con la mascota.

"Uniste y le diste mucho amor a esta familia. Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana. Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro. Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta".