El triste motivo por el que Paula Cháves se largó a llorar al aire de Olga

La integrante de Olga rompió en llanto al hablar de la reciente muerte de su primer mascota, Moro. "Fue mi primer hijo, no sabía que esto dolía tanto".
Paula Cháves despidió a Moro, su primer perro, con un conmovedor relato al aire y en redes sociales. La integrante de Olga no pudo evitar romper en llanto al contar las anécdotas más desopilantes con su mascota, a pocas horas de dedicarle un último adiós. "Fuiste y serás parte de esta familia, por siempre".
“Voy a hacer de todo. Perdí a mi mascota, para el que no sabe, mi mascota, que fue mi primer hijo...”, compartió Paula, en unas primeras palabras, al aire de Olga, entre lágrimas. "No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado. Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo literalmente de cuatro patas".
"Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010, cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso. Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, porque empezaba a ponerse medio raro, medio tóxico”, recordó, Cháves. "Como que me miraba raro y yo la primera vez me sorprendí y dije: ‘A este perro algo le pasa’. Y me iba a hacer el test embarazada de Olivia. Después ya los que siguieron era como: ‘No me digas, Moro, vos me estás jodiendo que de vuelta entrás en este trance raro’. Me avisaba todo eso”.
"Volvió de la muerte varias veces, chicos. Nos acordábamos hoy con Pepe mirando las fotos. Lo atacó un pitbull a través de una reja y le enganchó el moflete. Todo era tragicómico porque el pitbull lo tenía enganchado del moflete a través de la reja. Y yo en vez de ir a ayudar al perro, llamé al veterinario diciendo: ‘Moro se está muriendo’. Y el veterinario como que no entendía. Había que tirarles agua con una manguera para que el pitbull destrabe la mandíbula y lo suelte a Moro. Y Pedro se puso en cuatro patas a salpicar con pedacitos”, rememoró, la integrante del canal del streaming, sobre las "aventuras" con su perro.
"Fuiste y serás parte de esta familia x siempre. No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre. Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU. Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella", posteó Paula, en su cuenta oficial de Instagram, junto a un compilado de imágenes con la mascota.
"Uniste y le diste mucho amor a esta familia. Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana. Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro. Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta".
comentar