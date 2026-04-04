Evangelina Anderson habló sobre su divorcio de Martín Demichelis: cuál fue el motivo

La modelo dejó entrever la razón del fin de su matrimonio con el exDT de River. "Los valores no se negocian y soy muy determinante", aseguró. Dijo que había imaginado una vida entera junto a Demichelis.
Evangelina Anderson fue invitada al programa LAM (América TV), donde habló -entre otros temas- sobre su separación de Martín Demichelis después de18 años de matrimonio. En medio del hermetismo acerca los motivos de la ruptura, la modelo dejó entrever una posible causa.
Durante la entrevista, explicó que le resulta difícil exponer detalles íntimos: aseguró que nunca habló públicamente de su vida privada y prefiere mantener esa postura. Según expresó, teme que lo que hoy se trata como un tema mediático pasajero pueda afectar a sus hijos a largo plazo o incluso alterar su vínculo con su padre, algo que quiere evitar.
"Me encantaría ser más abierta con esto, pero me cuesta mucho porque en 18 años nunca hablé de mi intimidad. Siempre dije que no iba a hablar, y lo sigo sosteniendo. Me cuesta compartir algo que para todos es un chisme que dura dos días en la tele, tres días en los portales y después muere, pero esto le puede afectar a mis hijos", expresó.
Consultada sobre una crisis anterior con el actual entrenador del Mallorca, Anderson fue breve y señaló que en ese momento lograron resolverla, desmintiendo además versiones que circularon entonces. "Salimos adelante en ese momento. Se hablaron muchas cosas que no eran”, dijo.
Sin embargo, al intentar dar una señal sobre el trasfondo de la separación, insinuó una traición. Planteó una situación hipotética en la que una de las partes actúa de una manera que la otra no haría, destacando que para ella los valores son innegociables.
"Te voy a decir algo para no ser tan mala onda de venir, sentarme acá y hacerme la que no dice nada. Pero para que entiendas la situación, imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llego mi camino con vos, y soy muy determinante”, comentó.
A pesar de la ruptura, Anderson remarcó que fue feliz durante los años compartidos con Demichelis. Aseguró que la imagen que mostraban en redes reflejaba genuinamente su vida familiar y se mostró agradecida tanto por lo vivido como por lo que considera parte de su destino.
Por último, ante una pregunta del periodista Ángel de Brito sobre si imaginaba una vida entera junto a Demichelis, respondió sin dudar que sí.
comentar