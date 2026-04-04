Evangelina Anderson habló sobre su divorcio de Martín Demichelis: cuál fue el motivo

Sin embargo, al intentar dar una señal sobre el trasfondo de la separación, insinuó una traición. Planteó una situación hipotética en la que una de las partes actúa de una manera que la otra no haría, destacando que para ella los valores son innegociables.

"Te voy a decir algo para no ser tan mala onda de venir, sentarme acá y hacerme la que no dice nada. Pero para que entiendas la situación, imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llego mi camino con vos, y soy muy determinante”, comentó.

A pesar de la ruptura, Anderson remarcó que fue feliz durante los años compartidos con Demichelis. Aseguró que la imagen que mostraban en redes reflejaba genuinamente su vida familiar y se mostró agradecida tanto por lo vivido como por lo que considera parte de su destino.

Por último, ante una pregunta del periodista Ángel de Brito sobre si imaginaba una vida entera junto a Demichelis, respondió sin dudar que sí.