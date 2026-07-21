A pensar de haberse casado dos veces, Pampita confesó: "Aún no encontré al amor de mi vida"

La conductora abrió las puertas de su intimidad y reveló, quizá, lo que era uno de sus secretos más grandes: "Por eso sigo teniendo maridos, novios...".
Pampita, considerada una de las mujeres más lindas del país, que ha intentando recorrer su camino amoroso con varias parejas que duraron años, impactó con una impensada confesión. La exmodelo reveló que aún no encontró al amor de su vida, incluso a pesar de estar actualmente en pareja.
"Todavía no encontré al amor de mi vida, no encontré a mi alma gemela que ame como amo yo”, confesó Carolina Ardohain, para sorpresa de propios y de extraños, a pesar de haberse casado dos veces -con Roberto García Moritán y con Martín Barrantes- durante una entrevista que ella le estaba haciendo al artista Martín Bossi, para Infobae.
"Yo creo que todavía no me amaron como amo yo... Todavía no encontré mi alma gemela que ame como amo yo. Por eso no me rindo, sigo teniendo maridos, novios, todo", compartió la conductora, en voz alta, sobre su sentir más profundo. Para luego, revelar cómo le gustaría ser querida por una pareja.
"Quiero que me amen como amo yo, al cien por ciento. Con lealtad, que es lo que todavía no he encontrado", se sinceró, sin vueltas, Pampita, dejando en claro cual es su concepto más firme de lo que para ella significa el amor verdadero, en términos de una pareja.
"Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas. Creo que siempre hay algo que conversar y tener una opinión de alguien que sabe y es válido. Yo hace un tiempo que me di de alta...", se sinceró, Pampita, sobre su propia decisión, de abandonar las sesiones terapéuticas.
"Si hay que volver, volvemos... Llega un momento donde empiezo a ir menos, lo vas pateando y, evidentemente, la necesidad no la sentís. No cambio de terapeuta porque encontré uno bueno. Yo recomiendo que si no te gustó, sigas buscando hasta encontrar la persona adecuada. No es tan simple. También hay distintos tipos de terapia y cada uno tiene que encontrar lo suyo”, supo contar, Carolina.
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