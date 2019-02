La pelea de ellos se acrecentó esta temporada en Villa Carlos Paz cuando la humorista fue criticada por el coreógrafo y bailarín porque ella ofrecía promociones en las entradas teatrales. Luego surgieron otros temas como la distancia que le lleva él a ella en la taquilla y la relación de ambos con el productor Pardo.

El nuevo enojo surgió cuando salió la revista Caras de esta semana. Fátima pareció conciliadora al llevarle un auto estilo karting a Dionisio, el hijo de Mendoza, como regalo. Pero tras ver la foto de tapa, explotó y señaló “Mi marido había arreglado otra cosa con la gente de Caras, pero evidentemente algo pasó, alguien se enojó, no se. Yo fui a trabajar y si me dicen que me tengo que sentar, cómo no me voy a sentar, somos todos iguales, que nadie se ponga por encima de nadie. La primera foto que se hizo es la que estaba parada al lado de Flavio, y esa iba a ser la tapa, me parece que ahí alguien se quejó o algo, yo en ese momento no me dí cuenta”.

ADEMÁS:

Su marido, Norberto, agregó: “Dijeron que había un arreglo previo con Flavio y que él había exigido otra tapa. Hay gente que le cuesta menos y a nosotros nos cuenta más, no tenemos gente poderosa atrás nuestro. No es la primera vez que pasa”.

La foto que habían pactado para la portada era la que la imitadora estaba parada al lado de Mendoza. La misma apareció en el interior a dos páginas, pero en la tapa se lo ve a él parado con el nene a upa y Fátima arrodillada a su lado. También participaron Jujuy Jiménez, Silvina Escudero, La Princesita e Iliana Calabró.

Al enterarse de estos dicho, Flavio, visiblemente enojado con el matrimonio, devolvió el regalo de Dionisio y, en Intrusos declaró: “Fátima es una ingrata y además es desleal. Fui al teatro de ella el día de su cumpleaños. Me hartó. Le devolví el regalo que le hizo a Dionisio.Un auto de plástico le trajo. Mi hijo merece uno eléctrico. Y quiero decir que a ella la convocaron a la foto de tapa gracias a la pelea conmigo. La idea inicial de la tapa era yo con otras mujeres, luego dijeron que vendría el elenco de Brujas y al final se hizo la que salió. Es una ingratitud de su parte hablar mal de la revista. Ya lo decidí. No voy a saludar más a Fátima y a su marido. Ella se hace la víctima. Es muy talentosa, no lo niego, pero es la última vez que hablo de esta persona”