Fede Bal quiere a Julieta Bartolomé: "Ella me gusta, estoy soltero y puedo salir"

Esto derivó en que a Bianca Iovinetti, quien estaba comenzando una relación con el director de Nuevamente juntos, se la viera llorando el domingo en los camarines.

ADEMÁS:

Alfredo Casero defendió a Juan Darthés: "Acusarlo es como violarlo"

A su vez, los protagonistas se refirieron al tema. “No tengo que dar explicaciones como en otras épocas en las que me cuidaba. Es una chica que me gusta, estoy soltero y puedo salir. Bianca es una buena compañera y sé que no la van a tener en un móvil hablando mal de mi. Sé la clase de persona que es”, dijo Fede, que anoche organizó una fiesta en su casa para celebrar el cumple de su padre, Santiago.

Y Juli señaló: “No soy la novia, nada que ver. Fede es un divino, un amor. Lo conocí bien este fin de semana. No somos nada, buena onda nada más, salimos como dos personas normales”.