Gran Hermano Generación Dorada: Santiago del Moro ingresó a la casa

El conductor del reality de Telefe hizo su ingreso a la casa, para informarles de una sorpresa y cenar junto a los participantes de la actual edición.
Este domingo 10 de mayo, a más de dos meses del comienzo Gran Hermano Generación Dorada- el lunes 23 de febrero-, Santiago del Moro ingresó sorpresivamente a la casa y compartió una cena con todos los jugadores.
El conductor del ciclo ingresó con una de las clasicas valijas amarillas y les pidió a los participantes que la dejen en el living, que “El Big” les diría cuándo van a poder abrirla. “Les vengo a presentar algo que, cuando lo vean no se lo van a poder sacar de la cabeza, y es para ustedes” les anticipó al entrar al living.
Al pasar por la arena, los los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se encontraron con un auto 0km, y se enteraron que muy pronto participarán del gran desafío, en el que uno de ellos podrá llevarse el vehículo soñado.
Después de ser notificados de la sorpresa, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se sentaron a cenar junto a Santiago del Moro, que los sorprendió al contarles -a cada uno- las palabras que les enviaron sus seres queridos.
A medida que les iba revelando cada uno de los mensajes que les enviaron, el conductor del reality les consultó sobre quién quieren que se vaya este lunes 11 de mayo, durante la Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.
comentar