Gran Hermano Generación Dorada: Santiago del Moro ingresó a la casa

Al pasar por la arena, los los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se encontraron con un auto 0km, y se enteraron que muy pronto participarán del gran desafío, en el que uno de ellos podrá llevarse el vehículo soñado.

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Después de ser notificados de la sorpresa, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se sentaron a cenar junto a Santiago del Moro, que los sorprendió al contarles -a cada uno- las palabras que les enviaron sus seres queridos.

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A medida que les iba revelando cada uno de los mensajes que les enviaron, el conductor del reality les consultó sobre quién quieren que se vaya este lunes 11 de mayo, durante la Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.