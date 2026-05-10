Maluma confirmó en redes sociales que espera su segundo hijo junto a Susana Gómez. El anuncio llegó con una imagen íntima junto a su pareja y su hija,
El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez, y volvió a conmover a sus seguidores con una publicación que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.
La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el artista compartió una postal familiar de tono íntimo y emotivo. En las imágenes se lo vio junto a Gómez y a su hija París, en un momento de celebración que fue recibido con miles de mensajes de felicitación.
En una de las fotos difundidas, el cantante aparece besando la panza de su pareja. La publicación estuvo acompañada por un corazón celeste, un detalle que muchos seguidores interpretaron como una posible pista sobre el sexo del bebé.
El anuncio llegó además en el marco del Día de la Madre en Colombia, lo que potenció aún más la repercusión de la noticia. En pocas horas, el posteo se viralizó y reunió reacciones de fanáticos, colegas y distintas figuras del mundo del espectáculo.
La llegada del segundo hijo se produce poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija de la pareja. En marzo de 2024, el artista había compartido públicamente la noticia de su debut como padre con una imagen en blanco y negro en la que se lo veía junto a la recién nacida. Aquella publicación también tuvo un fuerte impacto en redes y marcó el inicio de una etapa que el propio músico describió en distintas entrevistas como una de las más felices de su vida personal.
No fue la primera vez que el colombiano eligió una vía emotiva para comunicar una noticia familiar. En 2023, durante un show en vivo, sorprendió al público al proyectar un video en el que se mostraba el momento en que él y Susana Gómez descubrían que esperaban una niña. Las imágenes también incluían la reacción de sus familiares y se convirtieron en uno de los momentos más recordados de esa etapa.
En los últimos meses, el intérprete mantuvo un perfil más volcado hacia su vida privada. Sin dejar de lado sus proyectos musicales, mostró con mayor frecuencia escenas vinculadas a la intimidad familiar y al tiempo compartido con su pareja e hija.
Lejos del mundo del espectáculo, Susana Gómez es arquitecta y mantiene una relación con Maluma desde hace varios años. Aunque ambos optaron por resguardar gran parte de su vida personal, en distintas oportunidades se mostraron juntos en eventos y viajes familiares.
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