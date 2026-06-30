Susana Giménez viajó a Miami para ver a Lionel Messi en el Mundial

La conductora de Telefé llegó al Aeropuerto de Ezeiza con su característico buen humor y acompañada de su hija, con el objeto de viajar a Miami para ver el próximo partido de la Selección.
Este lunes 29 de junio, Susana Giménez partió rumbo a Miami en un vuelo directo de una aerolínea norteamericana, junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, para seguir de cerca a la Selección Argentina y -especialmente- a Lionel Messi en el Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se disputa en Estados Unidos, Mexico y Canadá.
Susana y Mecha llegaron tomadas de la mano al Aeropuerto de Ezeiza, luciendo looks coordinados, mientras la conductora vistió un saco negro bordado, pañuelo amarillo con monogramas, zapatillas con apliques y anteojos de sol, su hija optó por un conjunto satinado blanco con pantalón de Dolce & Gabbana.
“Yo voy a ver a Messi” declaró sonriente Susana ante los cronistas presentes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y aunque negó tener planes laborales concretos de inmediato, Federico Levrino -su productor- prepara contenidos para aprovechar su presencia en Miami.
Susana Giménez no dio precisiones sobre la posibilidad de realizar programas especiales con la familia del 10 de la Selección -que actualmente esta enArgentina- o una entrevista con Antonela Roccuzzo, pero no descartó del todo una charla con su “Messi adorado de mi corazón”.
Inicialmente, Susana había sido invitada a ver un partido desde el palco de la familia Messi junto a Celia, la madre del capitán argentino, pero el plan se cayó porque Jorge Messi continúa su recuperación en nuestro país y por lo tanto, la familia no viajó. De todos modos, la posibilidad de obtener entradas para el estadio sigue abierta, y la Su vería el partido junto a su amigo Marley.
Por otra parte, la conductora confirmó que avanza la producción de su biopic “Ayer me leyeron el tercer capítulo” confesó y sobre su regreso a Telefe, declaró “No lo sé aún” mientras su camarín sigue intacto y reservado.
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