Susana Giménez viajó a Miami para ver a Lionel Messi en el Mundial

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Inicialmente, Susana había sido invitada a ver un partido desde el palco de la familia Messi junto a Celia, la madre del capitán argentino, pero el plan se cayó porque Jorge Messi continúa su recuperación en nuestro país y por lo tanto, la familia no viajó. De todos modos, la posibilidad de obtener entradas para el estadio sigue abierta, y la Su vería el partido junto a su amigo Marley.

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Por otra parte, la conductora confirmó que avanza la producción de su biopic “Ayer me leyeron el tercer capítulo” confesó y sobre su regreso a Telefe, declaró “No lo sé aún” mientras su camarín sigue intacto y reservado.