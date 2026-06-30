"Angry Birds 3: La película" y los retos de la paternidad

Con las voces de Danny McBride, Rachel Bloom, Keke Palmer y MrBeast llega la tercera película de estos pájaros malhumorados, que se estrenará en los cines a fines del 2026.

Paramount Pictures lanzó el primer tráiler oficial de "Angry Birds 3: La película", la tercera entrega de la exitosa franquicia animada basada en el popular videojuego de Rovio Entertainment. El adelanto se puede ver el nuevo rol de Red (con la voz original de Jason Sudeikis) como el padre de tres polluelos, mientras navega los retos de la paternidad junto a sus amigos Chuck (con Josh Gad), Bomb (con Danny McBride) y Silver (con Rachel Bloom).