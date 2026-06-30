"Angry Birds 3: La película" y los retos de la paternidad

Con las voces de Danny McBride, Rachel Bloom, Keke Palmer y MrBeast llega la tercera película de estos pájaros malhumorados, que se estrenará en los cines a fines del 2026.
Paramount Pictures lanzó el primer tráiler oficial de "Angry Birds 3: La película", la tercera entrega de la exitosa franquicia animada basada en el popular videojuego de Rovio Entertainment. El adelanto se puede ver el nuevo rol de Red (con la voz original de Jason Sudeikis) como el padre de tres polluelos, mientras navega los retos de la paternidad junto a sus amigos Chuck (con Josh Gad), Bomb (con Danny McBride) y Silver (con Rachel Bloom).
En el tráiler, Red declara con humor “Soy un profesional, padre a tiempo completo. Es mi nuevo trabajo”. La historia combina la acción característica de la saga -salvar el mundo- con situaciones cotidianas y cómicas de la vida familiar. Esta previsto que el film llegue a los cines el 23 de diciembre de 2026.
Jason Sudeikis y Josh Gad retoman sus icónicos roles en las voces de Red y Chuck, respectivamente, acompañados por Danny McBride (Bomb), Rachel Bloom (Silver) y un elenco ampliado de voces que incluye a Emma Myers (como June, hija de Red y Silver) Walker Scobell (Glider), Marcello Hernández, Tim Robinson, Lily James, Keke Palmer, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson y James Austin Johnson.
La dirección está a cargo de John Rice, con guion de Thurop Van Orman y entre los productores figuran John Cohen, Dan Chuba, Carla Connor y Namit Malhotra, con participación de Rovio, Sega, Prime Focus Studios, entre otros socios.
La saga comenzó en 2016 con "Angry Birds, la película", que recaudó más de $350 millones en taquilla mundial, mientras que su secuela, de 2019, "Angry Birds 2, la película" llevó el total de la franquicia por encima de los $500 millones.
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