Gran Hermano Generación Dorada: placa multitudinaria

Los participantes que están de visita en la casa sólo tuvieron un voto al momento de nominar y la placa es “Generación Dorada”, por lo que es de voto positivo hasta el domingo 16 de agosto, luego de la emisión de Gran Hermano por Telefe, se transformará en negativo hasta la Gala de Eliminación del lunes 17. Los jugadores no serán informados de quiénes bajaron de placa ese domingo.