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Gran Hermano Generación Dorada: placa multitudinaria

De las nueve finalistas del reality sólo dos jugadoras lograron zafar y pasar a la próxima ronda. ¿Qué pasó dentro del confesionario?

En la noche del miércoles 12 de agosto se realizó la 23° Gala de Nominación de la casa Gran Hermano Generación Dorada con la particularidad de que además de nominar las nueve jugadoras que continúan en competencia -rumbo a la final-, también lo hicieron los exparticipantes que ingresaron a la casa para jugar en duplas y brindarles su apoyo.

Yisela “Yipio” Pintos -líder de la semana- no contó con inmunidad, realizó la nominación fulminante que le correspondía por beneficio y mandó a placa a Solange Abraham. Después de los votos del resto de jugadores, quedaron nominados Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia y Yipio.

Los participantes que están de visita en la casa sólo tuvieron un voto al momento de nominar y la placa es “Generación Dorada”, por lo que es de voto positivo hasta el domingo 16 de agosto, luego de la emisión de Gran Hermano por Telefe, se transformará en negativo hasta la Gala de Eliminación del lunes 17. Los jugadores no serán informados de quiénes bajaron de placa ese domingo.

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Los votos de la Gala de Nominación

  • LUANA FERNÁNDEZ*: 4 votos para Zilli. *votos duplicados por Matías Hanssen, anterior eliminado.
  • DANELIK GALAZÁN: 1 para Charlotte.
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Zilli.
  • SEBASTIÁN COLA: 1 para Mariela.
  • SOLANGE ABRAHAM: 2 para Luana.
  • TOMY RIGUERA: 1 para Luana.
  • YANINA ZILLI (Nominación espontánea): 3 para Yipio.
  • MARTÍN RODRÍGUEZ: 1 para Yipio.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Tamara.
  • BRIAN SARMIENTO: 1 para Luana.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS*: 3 para Majluf y 2 para Mariela. *beneficio por liderazgo.
  • CATALINA “TITI” TCHERKASKI: 1 para Luana.
  • ALEJANDRA MAJLUF: 2 para Tamara.
  • JENNY MAVINGA: 1 para Zilli.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Charlotte.
  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA: 1 para Tamara.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Majluf.
  • NAZARENO POMPEI: 1 para Charlotte.

La llegada de los exparticipantes y la formación de las duplas cambió la dinámica de la casa y la estrategia cruzada entre las nueve finalistas y sus compañeros generó una de las placas más numerosas de las últimas semanas.

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