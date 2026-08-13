Proyecto para declarar a Martín Cirio Personalidad Destacada de la Ciudad

Martín Cirio se convirtió en uno de los referentes del humor digital argentino entre 2016 y 2018 con su personaje “La Faraona” y desde entonces, extendió su carrera a espectáculos teatrales que agotaron localidades en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, España y Reino Unido. También organizó eventos masivos como el “Tortufest” y realizó unipersonales de gran convocatoria, incluyendo shows en el Teatro Vorterix y anuncios de presentaciones en estadios.

En los últimos años, el creador de contenido superó una fuerte crisis mediática y judicial -fue absuelto de una acusación que lo había llevado a una etapa de cancelación- y recuperó un lugar central en el streaming y el entretenimiento. Actualmente mantiene una fuerte presencia en redes, realiza house tours de su departamento en Belgrano y continúa expandiendo su universo creativo.

La propuesta del legislado Federico Mochi busca formalizar el reconocimiento institucional a una figura que, desde lo digital, se consolidó como un fenómeno cultural porteño contemporáneo. El proyecto deberá ser tratado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.