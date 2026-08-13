Proyecto para declarar a Martín Cirio Personalidad Destacada de la Ciudad

La iniciativa fue impulsada por un legislador peronista de la Ciudad de Buenos Aires y destaca el impacto del creador de contenido en las redes sociales, la comedia y la cultura urbana porteña.
El legislador peronista Federico Mochi presentó un proyecto de declaración para otorgarle a Martín Cirio -cuyo nombre real es Gustavo Mariano Martín Frattini- la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura.
La iniciativa reconoce “su aporte a las nuevas industrias culturales y su capacidad creativa” dentro del ecosistema digital argentino. y destaca la trayectoria del streamer, humorista y creador de contenido, nacido en Buenos Aires el 13 de junio de 1984.
Según el texto legislativo, Cirio -conocido como “La Faraona”- construyó un fenómeno de masas a partir de las redes sociales y YouTube, donde supera holgadamente el millón de suscriptores. Su trabajo “alcanzó una audiencia amplia y trascendió lo digital: llevó sus unipersonales de stand-up a salas de teatro del país y del exterior. Además de lo audiovisual, incursionó en la literatura —con obras de ficción y crónicas—, en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento”.
El proyecto concluye solicitando la aprobación de la distinción “por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital”.
Martín Cirio se convirtió en uno de los referentes del humor digital argentino entre 2016 y 2018 con su personaje “La Faraona” y desde entonces, extendió su carrera a espectáculos teatrales que agotaron localidades en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, España y Reino Unido. También organizó eventos masivos como el “Tortufest” y realizó unipersonales de gran convocatoria, incluyendo shows en el Teatro Vorterix y anuncios de presentaciones en estadios.
En los últimos años, el creador de contenido superó una fuerte crisis mediática y judicial -fue absuelto de una acusación que lo había llevado a una etapa de cancelación- y recuperó un lugar central en el streaming y el entretenimiento. Actualmente mantiene una fuerte presencia en redes, realiza house tours de su departamento en Belgrano y continúa expandiendo su universo creativo.
La propuesta del legislado Federico Mochi busca formalizar el reconocimiento institucional a una figura que, desde lo digital, se consolidó como un fenómeno cultural porteño contemporáneo. El proyecto deberá ser tratado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
comentar