"Barbie 2" en crisis, peligra la secuela

La secuela del exitoso filme de 2023 corre peligro de quedar en la nada, por no llegar a un acuerdo económico entre el estudio y los actores y creativos.
La secuela de "Barbie", la película más taquillera en la historia de los estudios Warner Bros., atraviesa un momento crítico, según lo informó la publicación de espectáculos Variety, las negociaciones entre el estudio y el equipo creativo liderado por Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling y Noah Baumbach se encuentran estancadas desde hace meses, y el proyecto podría quedar definitivamente paralizado.
Warner Bros. presentó más de seis ofertas económicas en los últimos tres años y todas fueron rechazadas. La más reciente -realizada en junio-, fue considerada como “la más alta que Warner Bros. ha ofrecido jamás a un equipo creativo y sus estrellas” y como “dinero que cambia la vida”. Sin embargo, los representantes de los actores, directores, guionistas, productores estrella (liderados por Bryan Lourd de CAA-Creative Artists Agency-) no han realizado una contraoferta.
Las demandas del equipo creativa incluyen aumentos en los cachets iniciales y una participación más generosa en el back-end o beneficios posteriores. Ryan Gosling pediría 20 millones de dólares para retomar el rol de Ken, por su parte Margot Robbie, que habría ganado alrededor de 50 millones con la primera película -entre sueldo y porcentaje-, busca una mejora significativa, mientras que la directora Greta Gerwig también obtuvo decenas de millones en el original.
El equipo creativo no está pidiendo cobrar desde el primer dólar de taquilla -antes de que el estudio recupere costos-, pero sí mejores condiciones de participación y según fuentes cercanas a la negociación, están conformes con los sueldos fijos ofrecidos, pero no con los términos del back-end.
Los responsables de Warner Bros. Pictures, tienen hasta diciembre de 2026 para poner en marcha la secuela de Barbie, ya que si no se firman los contratos, los derechos de la muñeca volverán a Mattel. En ese caso, la emblemática compañía de juguetes no podrá utilizar nada de la versión cinematográfica de Gerwig y debería hacer un reinicio completo desde cero.
La película Barbie, de 2023, recaudó más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a Greta Gerwig en la directora más taquillera de la historia. Por su parte, la empresa Mattel enfrenta una baja en las ventas de la muñeca tras el pico luego del estreno del filme y planea un relanzamiento más orientado a la moda, para lo cual, la secuela con Robbie y Gosling sería clave para concretarlo.
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