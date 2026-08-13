"Barbie 2" en crisis, peligra la secuela

Los responsables de Warner Bros. Pictures, tienen hasta diciembre de 2026 para poner en marcha la secuela de Barbie, ya que si no se firman los contratos, los derechos de la muñeca volverán a Mattel. En ese caso, la emblemática compañía de juguetes no podrá utilizar nada de la versión cinematográfica de Gerwig y debería hacer un reinicio completo desde cero.

La película Barbie, de 2023, recaudó más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a Greta Gerwig en la directora más taquillera de la historia. Por su parte, la empresa Mattel enfrenta una baja en las ventas de la muñeca tras el pico luego del estreno del filme y planea un relanzamiento más orientado a la moda, para lo cual, la secuela con Robbie y Gosling sería clave para concretarlo.