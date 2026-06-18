Florencia Peña pidió disculpas tras comunicar erroneamente la muerte del papá de Messi

"Me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando. Esto es lo que pasa hoy en la comunicación, ya no entendés qué es fake, qué es real. Tenés que poner todo en tela de juicio. Pedimos disculpas", expresó la conductora. Desde la producción también se sumaron al mensaje y manifestaron: "Pedimos disculpas también de la producción".

La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la difusión de una noticia sensible sin una verificación previa.

El comunicado de la familia Messi

Horas más tarde, la familia Messi emitió un comunicado para informar que Jorge Messi atraviesa un problema de salud, aunque se encuentra bajo seguimiento médico y con una evolución favorable.

Además, expresó su malestar por las versiones que circularon en las últimas horas y pidió respeto por la privacidad familiar.

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos", señalaron.

También remarcaron que únicamente el círculo familiar más cercano posee información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi y solicitaron responsabilidad y prudencia al momento de comunicar novedades sobre su situación.

La familia indicó que cualquier información relevante será difundida únicamente a través de los canales oficiales correspondientes.