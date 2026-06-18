Florencia Peña pidió disculpas tras comunicar erroneamente la muerte del papá de Messi

La conductora y la producción de "El Show del Verano" reconocieron el error luego de mencionar al aire una versión no confirmada sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi. La familia cuestionó la difusión de rumores.
La conductora Florencia Peña y la producción de El Show del Verano, el programa que se emite por el streaming Luzu, pidieron disculpas luego de difundir al aire una información falsa vinculada a Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Durante la emisión del ciclo, comenzó a circular en redes sociales una versión que aseguraba el fallecimiento de Jorge Messi. La información fue mencionada en el programa, pero poco después se comprobó que no existía ninguna confirmación oficial ni respaldo periodístico sobre esa noticia.
Al advertir la situación, desde la producción aclararon al aire que se trataba de rumores. "Hay un montón de rumores, no está confirmado por ningún medio", señalaron.
Minutos después, Peña reconoció el error y reflexionó sobre la circulación de información en redes sociales.
"Me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando. Esto es lo que pasa hoy en la comunicación, ya no entendés qué es fake, qué es real. Tenés que poner todo en tela de juicio. Pedimos disculpas", expresó la conductora. Desde la producción también se sumaron al mensaje y manifestaron: "Pedimos disculpas también de la producción".
La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la difusión de una noticia sensible sin una verificación previa.
Horas más tarde, la familia Messi emitió un comunicado para informar que Jorge Messi atraviesa un problema de salud, aunque se encuentra bajo seguimiento médico y con una evolución favorable.
Además, expresó su malestar por las versiones que circularon en las últimas horas y pidió respeto por la privacidad familiar.
"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos", señalaron.
También remarcaron que únicamente el círculo familiar más cercano posee información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi y solicitaron responsabilidad y prudencia al momento de comunicar novedades sobre su situación.
La familia indicó que cualquier información relevante será difundida únicamente a través de los canales oficiales correspondientes.
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