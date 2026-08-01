Luck Ra rompió el silencio y habló sobre su separación de La Joaqui

El cantante cordobés dio detalles del fin del vínculo con la artista. Fue a través de una conversación con el periodista Ángel de Brito. Actualmente se encuentra en Nueva York, donde brindará un recital.
La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue generando repercusiones. A partir del momento en que ambos confirmaron el fin de su relación, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos de la ruptura. Entre ellas, surgieron especulaciones sobre una supuesta tercera en discordia y cuestionamientos al vínculo que el cantante mantenía con las hijas de la artista.
En ese contexto, Luck Ra decidió romper el silencio. Lo hizo a través de una conversación por WhatsApp con el periodista Ángel de Brito, que compartió parte del intercambio durante la emisión de LAM (América TV) de este viernes. Según explicó el conductor, el músico cordobés se encuentra en Nueva York, donde viajó para brindar un recital en el barrio del Bronx.
A lo largo de la charla, el cantante admitió que atraviesa un momento complicado por la cantidad de críticas que comenzó a recibir en las redes sociales desde que se hizo pública la separación. "Está trabajando allá y me dijo que está recibiendo mucho hate en las redes. A pesar de lo bien que La Joaqui habló de él, está un poco enroscado con eso", relató De Brito.
El periodista también aseguró que Luck Ra ratificó la versión que el programa había difundido días atrás sobre el final del vínculo. "Me confirmó todo lo que contamos acá. Él decidió terminar la relación porque no quería que empeorara. Estaban bien, pero de su parte ya no daba para más", expresó.
Uno de los rumores que más fuerza cobró en los últimos días sostenía que el artista no estaba dispuesto a asumir el rol de pareja de una mujer con hijos. Sin embargo, De Brito desmintió esa versión tras hablar con él. "Está un poco enojado con el tema de los hijos, porque lo criticaban diciendo que no se bancaba a las nenas. Me dijo: 'Yo con las nenas tengo una relación hermosa'", contó.
Además, el conductor deslizó que, según la versión del cantante, personas cercanas a La Joaqui estarían impulsando versiones falsas sobre la ruptura. "Acá hay alguien que está metiendo ficha porque los separados cuentan la misma versión y después, por atrás, aparecen otros cuentos", sostuvo.
Por último, Luck Ra explicó por qué tomó la decisión de ponerle fin a la relación y negó de manera categórica que las hijas de la cantante hayan influido en esa determinación.
"Me hice cargo de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación terminara peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí. No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas. Las amo a las nenas. Tuve un padrastro y entiendo perfecto todo; no había ningún tipo de competencia interna ni nada. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", afirmó.