Luck Ra rompió el silencio y habló sobre su separación de La Joaqui

Uno de los rumores que más fuerza cobró en los últimos días sostenía que el artista no estaba dispuesto a asumir el rol de pareja de una mujer con hijos. Sin embargo, De Brito desmintió esa versión tras hablar con él. "Está un poco enojado con el tema de los hijos, porque lo criticaban diciendo que no se bancaba a las nenas. Me dijo: 'Yo con las nenas tengo una relación hermosa'", contó.

Además, el conductor deslizó que, según la versión del cantante, personas cercanas a La Joaqui estarían impulsando versiones falsas sobre la ruptura. "Acá hay alguien que está metiendo ficha porque los separados cuentan la misma versión y después, por atrás, aparecen otros cuentos", sostuvo.

Por último, Luck Ra explicó por qué tomó la decisión de ponerle fin a la relación y negó de manera categórica que las hijas de la cantante hayan influido en esa determinación.

"Me hice cargo de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación terminara peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí. No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas. Las amo a las nenas. Tuve un padrastro y entiendo perfecto todo; no había ningún tipo de competencia interna ni nada. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", afirmó.