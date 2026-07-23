Nico Occhiato confirmó cómo llegó a un acuerdo con Flor Peña

El dueño y creador de Luzu TV se refirió a la solución de conflicto que comenzó luego de la desvinculación de la actriz del canal de streaming pero no habló del pago de una indemnización.
Nico Occhiato se refirió al conflicto con Flor Peña, un escándalo que se desató luego por la difusión de una fake news sobre la muerte de Jorge Messi, en Luzu TV, y confirmó que finalmente no habrá ninguna demanda judicial entre las partes, pero se abstuvo de precisar si hubo algún tipo de pago en concepto de indemnización.
El conductor y fundador del popular canal de streaming contó que mantuvo una reunión privada con la actriz y destacó que el encuentro sirvió para aclarar lo ocurrido.
"Fue una charla buena, re piola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena", expresó Occhiato en una entrevista en Desayuno Americano, en América TV.
En referencia sobre las versiones que indicaban que Flor Peña iba a iniciar acciones legales contra Luzu TV, adelantó que no resolverán lo ocurrido en los Tribunales. "Sí. No hay juicio y eso está bueno. Por lo menos los dos estamos contentos con eso", aseguró en el programa.
Mientras que confirmó que durante la charla con la actriz, ella se mostró todo el tiempo conciliadora durante el encuentro. "Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí", sostuvo.
El conflicto entre Flor Peña y Luzu TV había escalado tanto que semanas atrás, incluso, había trascendido que la actriz le iniciaría acciones judiciales a la productora de streaming encabezada por Occhiato.
Se supo entonces, que representada por Fernando Burlando, que le reclamaría una indemnización de 750 millones de pesos por daños y perjuicios.
Cuando el cronista le recordó que habían trascendido esas cifras millonarias y que el tema involucraba a abogados, Occhiato prefirió no profundizar en la polémica. "Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla", respondió.
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