Nico Occhiato confirmó cómo llegó a un acuerdo con Flor Peña

Mientras que confirmó que durante la charla con la actriz, ella se mostró todo el tiempo conciliadora durante el encuentro. "Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí", sostuvo.

El conflicto entre Flor Peña y Luzu TV había escalado tanto que semanas atrás, incluso, había trascendido que la actriz le iniciaría acciones judiciales a la productora de streaming encabezada por Occhiato.

Se supo entonces, que representada por Fernando Burlando, que le reclamaría una indemnización de 750 millones de pesos por daños y perjuicios.

Cuando el cronista le recordó que habían trascendido esas cifras millonarias y que el tema involucraba a abogados, Occhiato prefirió no profundizar en la polémica. "Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla", respondió.