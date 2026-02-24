El reencuentro de Maxi López con su esposa y sus hijos

La postal del reencuentro familiar quedó plasmada en una imagen que el participante de MasterChef Celebrity subió a su cuenta personal de Instagram -luego resubida por su pareja- donde se lo observa llevando a su hija Elle -proxima a cumplir 3 años- sobre los hombros y su perro con su correspondiente correa, mientras la modelo lleva en un cochecito de su hijo menor, rodeados de un entorno natural de árboles y parque.

Daniela replicó la publicación de Maxi con la palabra “Back” y un corazón rojo, demostrando la emoción de tener a la familia reunida nuevamente en casa.

El regreso a Suiza se produjo tras la prolongada estadía del exfutbolista en nuestro país, donde participó en distintos proyectos -como en el programa de streaming "Sería Increíble" en OLGA- y aún se lo puede ver en pantalla en MasterChef Celebrity.

Según el propio Maxi López, la estancia en Suiza no será definitiva ya que el plan de la familia es volver a Buenos Aires para instalarse en forma definitiva, una vez que los médicos autoricen el viaje del pequeño Lando -nacido el 31 de diciembre- quien aún requiere controles pediátricos antes de un traslado largo.

Antes de abandonar Argentina para trasladarse a Suiza, el exfutbolista compartió una carta abierta desde el aeropuerto en la que agradeció el cariño de la gente que recibió durante su estadía “Me regalaron algo que no se compra: cariño verdadero” y definió al país como “pasión, familia y amor incondicional” destacando lo acompañado que se sintió por el público, en un momento muy significativo.

Su regreso a Europa sería una pausa dentro de un proyecto personal y laboral más amplio en la Argentina, para lo que habría alquilado una casa en Nordelta, exactamente en el mismo barrio donde vive Wanda Nara junto Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos mayores del exfutbolista y la mediática.