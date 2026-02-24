Espectáculos |

El reencuentro de Maxi López con su esposa y sus hijos

El exjugador y participante de MasterChef Celebrity regresó a su hogar en Suiza, tras las grabaciones del reality culinario de Telefe.

Después de residir casi dos meses en la Argentina, Maxi López viajó a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, la pequeña Elle y el recientemente nacido Lando.

La postal del reencuentro familiar quedó plasmada en una imagen que el participante de MasterChef Celebrity subió a su cuenta personal de Instagram -luego resubida por su pareja- donde se lo observa llevando a su hija Elle -proxima a cumplir 3 años- sobre los hombros y su perro con su correspondiente correa, mientras la modelo lleva en un cochecito de su hijo menor, rodeados de un entorno natural de árboles y parque.

Daniela replicó la publicación de Maxi con la palabra “Back” y un corazón rojo, demostrando la emoción de tener a la familia reunida nuevamente en casa.

El regreso a Suiza se produjo tras la prolongada estadía del exfutbolista en nuestro país, donde participó en distintos proyectos -como en el programa de streaming "Sería Increíble" en OLGA- y aún se lo puede ver en pantalla en MasterChef Celebrity.

ADEMÁS: Gran Hermano Generación Dorada: la reacción de Zoe Bogach al ver a su expareja ingresar a la casa

Según el propio Maxi López, la estancia en Suiza no será definitiva ya que el plan de la familia es volver a Buenos Aires para instalarse en forma definitiva, una vez que los médicos autoricen el viaje del pequeño Lando -nacido el 31 de diciembre- quien aún requiere controles pediátricos antes de un traslado largo.

Antes de abandonar Argentina para trasladarse a Suiza, el exfutbolista compartió una carta abierta desde el aeropuerto en la que agradeció el cariño de la gente que recibió durante su estadía “Me regalaron algo que no se compra: cariño verdadero” y definió al país como “pasión, familia y amor incondicional” destacando lo acompañado que se sintió por el público, en un momento muy significativo.

Su regreso a Europa sería una pausa dentro de un proyecto personal y laboral más amplio en la Argentina, para lo que habría alquilado una casa en Nordelta, exactamente en el mismo barrio donde vive Wanda Nara junto Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos mayores del exfutbolista y la mediática.

