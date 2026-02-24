Duro reproche del Roña Castro a Wanda Nara por una promesa incumplida tras su paso por MasterChef

"Tengo 14 comedores y 9 merenderos. Son 4 nuestros y 10 que abastecemos. Les doy la mercadería. Teníamos 2100 personas hace dos años y ahora son 6400. Yo abastezco con alimentos no perecederos y me ayuda la provincia de Buenos Aires", explicó el Roña, sobre su labor de acción social.

"Ella me dijo que sí, que me iba a ayudar, que esto y lo otro. Cuando está la luz roja está todo espectacular. Prometen”, lanzó el exboxeador, sobre la promesa que le hizo la conductora del certamen culinario, de las noches de Telefe.

"La llamé, le mandé mensajes… Ella me dijo: 'Te voy a ayudar, 'llamame'. La llamé y mandé mensajes pero nunca me contestó. Los del jurado me dijeron lo mismo y nunca. Yo no quiero pantalla, por suerte hice mi carrera y de todo. Ahora ayudo acá y a las provincias”, apuntó castro, contra el accionar de Nara.

LA REALIDAD DETRÁS DE LOS COMEDORES DEL ROÑA

“Hay más demanda de la gente. (El Gobierno) dice que sacaron 12 millones de personas (de la pobreza), pero cada vez entra más gente a los comedores. Veo las colas de la gente grande para buscar su platito de comida, porque yo les pido que lleven plato y tenedores para poder comer. Se ve cada vez más la pobreza. Antes me iba gente que no podía. Ahora va gente que era pudiente y ahora no puede", contó Roña, en una nota radial.

“Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas. Y bueno, un plato de comida no se le niega a nadie. Antes entregaba 80 bolsones por semana, y ahora 100. Y bueno, lo tengo que hacer. Te vuelvo a repetir, gracias al Estado de la Provincia de Buenos Aires. Hay muchas marcas que nos tiran las cosas que vencen en dos semanas y nos sirve, porque le podemos dar de comer a esta gente que necesita. Y así es todos los días lo mismo".