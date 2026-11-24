Uno de los momentos más memorables de su trayectoria sobre los escenarios ocurrió el 13 de julio de 1985, cuando Queen participó del festival solidario Live Aid, realizado en el estadio de Wembley. El grupo ofreció un espectáculo de aproximadamente 20 minutos ante más de 72.000 personas y una audiencia televisiva que se estimó en 1.500 millones de espectadores.

La actuación se convirtió en un hito de la música en vivo y es recordada como una de las presentaciones más impactantes de la historia del rock.

El líder de Queen marcó a varias generaciones con su talento y su voz.

En 1987, Mercury recibió un diagnóstico de VIH, aunque decidió mantenerlo en reserva durante cuatro años para preservar su intimidad y continuar con su actividad artística. Con el avance de la enfermedad, su estado físico comenzó a limitar sus presentaciones y dejó de realizar giras, mientras sus apariciones públicas se volvían cada vez menos frecuentes. La situación alimentó las especulaciones de los medios británicos sobre su salud.

Finalmente, ante la creciente presión periodística y los rumores que circulaban sobre su estado, el cantante difundió un comunicado el 23 de noviembre de 1991, en el que confirmó que tenía VIH y padecía sida, apenas un día antes de morir.

"Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad en todo el mundo", expresó.

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en su residencia de Garden Lodge, en Kensington, donde había transcurrido la última etapa de su vida. Su figura permanece como un símbolo de talento, innovación y presencia escénica, con una influencia que atraviesa generaciones.