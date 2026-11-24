El cantante y compositor británico falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, como consecuencia de una bronconeumonía derivada del sida.
Este martes se conmemoran 35 años de la muerte de Freddie Mercury, vocalista, compositor y referente de Queen, cuya trayectoria lo convirtió en uno de los artistas más trascendentes de la historia del rock y de la música internacional.
El músico, de origen africano y establecido en Inglaterra, falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, en su casa de Garden Lodge, en el barrio londinense de Kensington. La causa fue una bronconeumonía relacionada con el sida.
Nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania, Mercury llegó a Inglaterra en 1964, luego de haber residido durante un período en la India. En 1970, tras recibirse de diseñador gráfico en el Ealing Art College de Londres, creó Queen junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. La formación quedó completa en 1971, con la incorporación del bajista John Deacon.
A lo largo de su carrera, Freddie Mercury contribuyó a construir un legado musical que perdura hasta la actualidad. Entre los álbumes más emblemáticos de Queen se destacan A Night at the Opera (1975), News of the World (1977) y The Game(1980). Su repertorio incluye clásicos como "Bohemian Rhapsody", que en 2022 fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, además de "We Are the Champions", "Somebody to Love" y "Don't Stop Me Now".
Uno de los momentos más memorables de su trayectoria sobre los escenarios ocurrió el 13 de julio de 1985, cuando Queen participó del festival solidario Live Aid, realizado en el estadio de Wembley. El grupo ofreció un espectáculo de aproximadamente 20 minutos ante más de 72.000 personas y una audiencia televisiva que se estimó en 1.500 millones de espectadores.
La actuación se convirtió en un hito de la música en vivo y es recordada como una de las presentaciones más impactantes de la historia del rock.
En 1987, Mercury recibió un diagnóstico de VIH, aunque decidió mantenerlo en reserva durante cuatro años para preservar su intimidad y continuar con su actividad artística. Con el avance de la enfermedad, su estado físico comenzó a limitar sus presentaciones y dejó de realizar giras, mientras sus apariciones públicas se volvían cada vez menos frecuentes. La situación alimentó las especulaciones de los medios británicos sobre su salud.
Finalmente, ante la creciente presión periodística y los rumores que circulaban sobre su estado, el cantante difundió un comunicado el 23 de noviembre de 1991, en el que confirmó que tenía VIH y padecía sida, apenas un día antes de morir.
"Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad en todo el mundo", expresó.
El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en su residencia de Garden Lodge, en Kensington, donde había transcurrido la última etapa de su vida. Su figura permanece como un símbolo de talento, innovación y presencia escénica, con una influencia que atraviesa generaciones.
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