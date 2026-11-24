La conductora agradeció el apoyo recibido y destacó la atención del equipo del Instituto Fleni tras el alta médica de su pareja, operado por una imagen nodular en el cerebro.
Mariana Fabbiani compartió este lunes 23 de noviembre un comunicado en sus historias de Instagram en el que confirmó que Mariano Chihade -su pareja y fundador de Mandarina Contenidos- ya se encuentra en su domicilio. “¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados” posteó la conductora.
Sobre el estado de salud del productor expresó “Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, este mensaje llegó un día después de que Chihade recibiera el alta médica en el Instituto Fleni sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre.
En la segunda parte del mismo posteo, Mariana Fabbiani dedicó un especial reconocimiento al equipo médico “Quiero dar las GRACIAS al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director, el Dr. Hernán Cohen Arazi, hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo. GRACIAS especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos. También al Dr. Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto”.
La conductora de "DDD -Diario de Mariana" en América TV también agradeció a quienes se acercaron con gestos de apoyo “Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco”. Cerró con una frase de optimismo: “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”.
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