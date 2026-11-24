En la segunda parte del mismo posteo, Mariana Fabbiani dedicó un especial reconocimiento al equipo médico “Quiero dar las GRACIAS al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director, el Dr. Hernán Cohen Arazi, hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo. GRACIAS especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos. También al Dr. Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto”.