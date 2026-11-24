Catherine O’Hara y Macaulay Culkin

El anuncio llega en un momento en el que Macaulay Culkin volvió a interpretar recientemente el personaje a través de un aviso comercial para televisión de una importante empresa de hamburguesas, para una edición especial de la "Cajita Feliz" inspirada en la saga, en el que un Kevin adulto se queda solo en un restaurante y hace de las suyas.

Disney aún no ha emitido ningún comunicado oficial, pero las fuentes de los principales medios de Hollywood coinciden en que la idea del propio Culkin convenció al estudio y que el regreso de Kevin McCallister, está en marcha.