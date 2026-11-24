Disney y 20th Century Studios desarrollan una nueva entrega de la clásica saga navideña. El actor, de 46 años, protagonizará a un Kevin McCallister adulto y absorbido por el trabajo.
A 36 años del estreno de la película "Mi pobre angelito" (en1990), el personaje que convirtió al joven actor Macaulay Culkin en una estrella mundial vuelve a la pantalla grande. Según confirmaron medios especializados como 20th Century Studios -actual propiedad de Disney- analiza el desarrollo de una nueva secuela del exitoso film, en la que el reconocido intérprete retomará el rol de Kevin McCallister.
El proyecto nació de una propuesta que el propio actor presentó durante el verano de 2026 ante David Greenbaum, presidente de Disney Motion Pictures. Macaulay Culkin -que ahora es padre de dos hijos- planteó una historia desde el punto de vista de un Kevin adulto: un padre viudo o divorciado, demasiado enfocado en el trabajo, que descuida a su hijo. El niño, molesto, lo deja afuera de la casa y le pone trampas, invirtiendo la premisa original. La casa funcionará como una metáfora del vínculo padre-hijo que Kevin debe reconstruir.
Seth Rogen y Evan Goldberg (dueños de la productora Point Grey), responsables de éxitos como "Super cool", "Piña Express", "Buenos vecinos" y la serie "The Studio", se encargarán del guion y la producción, trabajando junto al propio Culkin. El dúo aún debe terminar otro proyecto, por lo que se supone que el desarrollo de esta película avanzará con mucha calma. Por lo pronto, aún no hay director confirmado (Chris Columbus dirigió las dos primeras entregas), ni elenco anunciado, ni fecha de rodaje.
Esta será la primera película de la saga sin Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Kevin y falleció en 2026. Las dos películas originales (1990 y 1992) recaudaron en conjunto más de 836 millones de dólares en todo el mundo. La última vez que Culkin interpretó a Kevin en cine fue en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York".
El anuncio llega en un momento en el que Macaulay Culkin volvió a interpretar recientemente el personaje a través de un aviso comercial para televisión de una importante empresa de hamburguesas, para una edición especial de la "Cajita Feliz" inspirada en la saga, en el que un Kevin adulto se queda solo en un restaurante y hace de las suyas.
Disney aún no ha emitido ningún comunicado oficial, pero las fuentes de los principales medios de Hollywood coinciden en que la idea del propio Culkin convenció al estudio y que el regreso de Kevin McCallister, está en marcha.
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