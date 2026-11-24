La mala performance de los participantes generó el enojo del chef, que no dudó en llamarles la atención sobre el mal desempeño en esa jornada.
El lunes 23 de noviembre, durante la octava semana de MasterchefCelebrity, en la Noche de Última Chance, los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana se llevaron una sorpresa negativa, a raíz del pésimo nivel de los participantes.
Los que mejor cocinaron fueron Mike Amigorena, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Pablo Migliore, pero antes de revelar la decisión de quién se salvaba del delantal negro y presentarse en la noche decisiva, Germán Martitegui les hizo saber de su decepción a todos los competidores “Creemos que bajaron el rendimiento para volver a subir en algún momento. No estamos complacidos”.
Después de coincidir con Damián Betular en que “dieron un paso de tigre para tomar impulso”, Germán Martitegui reveló que el único plato que estaba logrado, y que por lo tanto se salvaba de la gala de eliminación, era el de Mike Amigorena logró salvarse -por primera vez- gracias a su plato de pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla.
“Estoy re contento. Llegar a la gala de eliminación y no estar con el delantal negro…” expresó el actor sobre el alivio que sintió al enterarse de la buena noticia, después de tanto esmero.
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