Después de coincidir con Damián Betular en que “dieron un paso de tigre para tomar impulso”, Germán Martitegui reveló que el único plato que estaba logrado, y que por lo tanto se salvaba de la gala de eliminación, era el de Mike Amigorena logró salvarse -por primera vez- gracias a su plato de pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla.