FLORENCIA SE DEFENDIÓ

"Para mí fue un día difícil el viernes porque no lo esperaba. Yo tengo contrato un año más con El Nueve y estuve peleando todo el año para volver a mi horario", se justificó, Florencia, en primera persona. "Mi productora me dijo que ella se lo decía al equipo. Después, salí muy justo para el aire porque tuve que retocarme porque estaba bastante afectada", amplió.

"No fue ninguna mala intención ni mala leche... Vengo sufriendo muchos ataques. Estoy sorprendida con eso". "No es un momento grato para nadie enterarte que te levanten el programa", concluyó, De La Ve.