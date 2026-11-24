La conductora explicó la razón de por qué no habló con su equipo antes de anunciar, al aire, que se termina Los profesionales.
El último viernes, dos minutos antes de terminar su programa, Los profesionales, Flor De La Ve pidió hablarle a su audiencia. Mirando a cámara contó que, antes de salir al aire, se enteró por las autoridades de El 9 que su programa termina el próximo 31 de enero porque, a partir de febrero, su horario estará ocupado por un nuevo producto televisivo.
Flor contó cómo se enteró de la noticia, mientras se reunía con la gerencia para organizar sus vacaciones e insistir con un cambio de horario (quería volver a su franja original, la del mediodía, considerando que hace algunos meses la habían movido a la tarde), y sus panelistas mostraron sorpresa al encontrarse con la novedad del fin de ciclo periodístico, al aire.
Y fue esa situación lo que disparó la crítica de los propios integrantes del programa como así, también, de muchos colegas de De la Ve. En LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches de América, hicieron un repaso por las definiciones más fuertes que apuntaron contra la conductora, y le dieron la posibilidad de explicar lo que la llevó a hacer su catarsis al aire, sin que sus compañeros conozcan previamente la noticia del levantamiento del programa.
En el compilado de dichos, se la escucha a una Viviana Canosa se burlándose de la situación, en el streaming Carnaval. Pablo Duggan, por su parte, lanzó: "Está claro que a Florencia le importa ella". Y, Franco Torchia, dijo que ahora la conductora empezaría "su carrera política", por resaltar algunos de los "ecos" que dejó el anuncio de Florencia.
"Para mí fue un día difícil el viernes porque no lo esperaba. Yo tengo contrato un año más con El Nueve y estuve peleando todo el año para volver a mi horario", se justificó, Florencia, en primera persona. "Mi productora me dijo que ella se lo decía al equipo. Después, salí muy justo para el aire porque tuve que retocarme porque estaba bastante afectada", amplió.
"No fue ninguna mala intención ni mala leche... Vengo sufriendo muchos ataques. Estoy sorprendida con eso". "No es un momento grato para nadie enterarte que te levanten el programa", concluyó, De La Ve.
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