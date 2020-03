Es que la blonda se ofendió con El Trece por un graph de "Los Ángeles de la Mañana" en el que se la relacionaba con Máximo Thomsen, uno de los rugbiers más complicados en la causa por el asesinato de Fernando Baéz Sosa. Y lo que terminó de provocar su furia fue que el canal siguiera reproduciendo la noticia en sus redes sociales.

Al enterarse de la decisión de Salazar, Mirtha Legrand aseguró que "es una vueltera, es la segunda vez que me deja plantada Luciana. No me gusta eso..." y reveló que en su lugar asistirá Marcelo Polino, quien "de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor".

En tanto Viale fustigó a la rubia en sus redes sociales, en las que consideró que "esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Luciana Salazar a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada Ana Rosenfeld con quien también hable" e insistió en que "no se hace esto a un programa en vivo".

LAM primero vinculó sentimentalmente a Luli con Marcelo Aun, algo que Luciana desmintió en forma tajante. Y al otro día informaron que la hija de Aun había estado en pareja con Thomsen y entonces se preguntaron si Salazar era la suegra del acusado por el asesinato de Gesell, pese a que el romance de los jóvenes había pasado hacía tiempo. Luli se preguntó qué opinaría Mirtha "si una de las mujeres de su familia es vinculada de manera injusta con uno de los coautores del asesinato de Fernando" y le pidió a la Chiqui que no minimice la situación ya que "no todos los temas valen para trivializar".

"Me apena mucho que la señora Mirtha Legrand se tome a título personal el hecho de no asistir a su programa, y que no pueda entender, que también es responsabilidad del canal al replicar sus programas en sus redes con información falsa que puede dañar", aseguró la modelo.

