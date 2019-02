Gastón Soffritti: "Me gustan los desafíos y poder generar trabajo"

En linda charla, contó detalles del ciclo que otorga como premio una “Luna de Miel”, habló de Stefi, de los presentadores a los que admira y de los proyectos para este año. “Me habían ofrecido ser conductor otras veces, pero no me sentía preparado para hacerlo. Pero me gusta ir cambiando y probando roles. Me aburro muy rápido y por eso me gusta abrir el juego”, señaló el galancito.

El protagonista de Simona y otras tiras exitosas de la televisión ahora será conductor. “Este es un desafío totalmente nuevo para mí”, aseguró, y además añadió: “Me toca conducir, algo que no hice nunca, y además en pareja, algo que no hice nunca. Eso lleva el desafío mucho más arriba. Si bien, ya trabajamos juntos con Stefi, obviamente al conducir te tenés que poner de acuerdo en un montón de cosas más que lo que es en la ficción. Por eso digo que es un desafío. Además el programa es diario. Igual nos super divierte”.

También analizó el papel de su novia. “A ella la veo bien, muy bien. Ya estuvo con Nico Occhiato en ‘Tenemos wifi’. Ella es más ordenada. Lleva la estructura del programa y yo me manejo con más libertad. En ese punto somos una pareja despareja, en otros no”, manifestó.

Soffritti además destacó el hecho de conducir un programa para todos. “Estamos en un horario central y el formato es para toda la familia. Me gusta que haya gente de todas las edades participando y viendo”, dijo.

Al detallar sobre cómo es “Pareja o despareja”, señaló: “Es un programa de entretenimientos en el que compiten dos parejas por noche. Cada día sale una pareja finalista y al tercer día las ganadoras juegan por un viaje. Ese es el formato. Va a haber todo tipo de parejas, de todos los géneros y de todas las edades, de 18 años para arriba. La pareja que más sepa un integrante del otro va a ganar. También hay preguntas de azar porque algunas preguntas son cruzadas, o sea, sobre la otra pareja. Los juegos son picantes. Lo que está bueno es que a partir de esta Argentina tan golpeada, los premios de la televisión a veces son un poco pobres. Ganarse un viaje, está bueno...”. ¿Qué lugar elegiría él si se casa con Stefi? “Hay dos lugares en el mundo que me encantan. Uno es en Argentina, es San Martín de Los Andes que me fascina. Además yo soy fanático de Nueva York. Iría allá de Luna de Miel”, respondió.

Este será su debut al frente de un programa de entretenimientos. Los conductores que a él más le gustan son “Guido Kaczka, ni hablar de Marcelo Tinelli, Santiago del Moro y Vero Lozano”. Sobre su decisión de aceptar, contó: “La gente dirá si gusta o no mi manera de conducir, pero me parece divertido y desde el actor se le puede aportar algo al conductor”.

Por último habló de su relación con Stefanía. “Nos fuimos de vacaciones una semana. Veníamos de un 2018 intenso con Simona y Millennials, para mí más allá de que ella hizo algunas participaciones. Fue súper arriba y este año viene a full también. Estuvimos en Punta del Este.Con Stefi hablamos sobre la cantidad de horas que compartimos juntos, en la vida y en el trabajo. Eso puede poner en peligro a la pareja, por más bien que te lleves. Esto lo tenemos hablado. Hay que darle aire a la pareja. Por eso tenemos camarines separados, para tener el espacio de cada uno. Tratamos de que sea un trabajo normal y no con la pareja de uno. Nos encontramos en el set de grabación y eso nos motiva para que el trabajo no sea la vida privada nuestra”, explica.

Y puesto a analizar la falta de ficción nacional que hay en la TV, explicó: “Claro que es algo que me preocupa. Me quita el sueño. Por suerte no me toca a mí la falta de laburo. Pero me gusta producir y generar trabajo para la gente. Desde ese lado me tiene inquieto. Siempre que puedo estoy haciendo cosas para generar trabajo. Nuestra industria debería crecer mucho más en el país. Tenemos capital humano y talento para hacer ficción, pero nunca nos acompaña la situación del país. Siempre hay un gobierno de turno o una crisis que complica todo. Además ahora hay competencia globalizada”. Y agregó que en la productora KZO está trabajando en producción.

“Es probable que en marzo arranque otro proyecto de ficción, paralelo a esto. Hace muchos años que vengo haciendo tiras diarias de nueve meses seguidos sin parar. Es un poco agotador, por eso a veces trato de dejar un poco de espacio para no quemarme la cabeza. Claro que está buenísimo tener trabajo. Y me gustaría hacer cine, aunque no tengo ofertas concretas. Me gustaría sumar experiencia”, dijo.

Hincha cuervo: “Hay que estar tranquilos”

dEs hincha, socio y abonado azulgrana. En medio de la pasión, también opinó de cómo los fanáticos criticaron por Twitter al presidente del club, al analizar: “Leí comentarios en contra de Matías Lammens en las redes, pero no me sumé a esa ola. Yo evalúo siempre el total de la gestión, y es muy bueno lo de Lammens y lo de Tinelli, que agarraron al club destruido y lo hicieron crecer en el fútbol, como también en otros deportes o lo social. La gente se impacienta porque llegan buenos nombres como refuerzos a otros equipos, y por ahí no tanto en San Lorenzo. Pero hasta que no esté promediando el torneo la gente se va a seguir quejando un poco. Hay que estar tranquilos. A cada rato estoy siguiendo a ver quién viene”.

Dispuesto a declarar si lo llama la Justicia

Gastón Soffritti integró los elencos de Patito Feo y Simona junto a Juan Darthés. Consultado sobre la posibilidad de tener que prestar declaración a raíz del caso hecho público por Thelma Fardin, el joven actor expresó: “Nadie nos dijo nada y no hablé con ningún abogado. Es todo reciente, aunque pasó algo de tiempo. No sé para dónde va a salir el caso. Pero es posible que nos llamen para hablar de lo que pasó en ese momento. Igual es muy difícil hablar de algo que pasó hace diez años y de lo que nosotros ni siquiera estábamos enterados. Lo supimos... ‘ayer’. Nunca se habló del tema antes. Por eso no sé cuánto podría servir una declaración nuestra. Pero lógico que estamos a disposición de lo que la Justicia disponga”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad que alguna vez surgió de hacer la película sobre aquella ficción. “Patito Feo, la película. Sí, alguna vez leí que querían hacerla, pero nadie me dijo nada. Ojalá, sería divertido. Si se hace, pasaría más por el lado de Las Divinas y Las Populares. Obviamente que la historia no se va a basar en la parte que le correspondía a Juan”.

En otro orden de cosas, ante laconsulta sobre si es verdad que se quedó a trabajar en Buenos Aires para no perderse el clásico de la Súperliga que jugará su querido Ciclón, Gastón respondió: “Jaja. No, bah, más o menos. No decidí quedarme en Buenos Aires para ver el clásico del 20 de enero contra Huracán, pero sí rechacé un laburo en el que tenía que viajar al interior, jaja. Juegan San Lorenzo y Huracán. Es sagrado”.