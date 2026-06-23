"Gatos callejeros" la serie de Ricky Gervais, ya tiene fecha de estreno

El reparto de voces reúne a varios colaboradores habituales de Gervais, especialmente de "After Life", lo que creo un reencuentro familiar:

Tom Basden como Ponce (un gato más refinado, de clase media y “profesoral”).

como Ponce (un gato más refinado, de clase media y “profesoral”). David Earl como Puke.

como Puke. Andrew Brooke como Fang.

como Fang. Diane Morgan como Olive.

como Olive. Kerry Godliman .

. Jo Hartley como Kitten.

como Kitten. Natalie Cassidy y Tony Way completan el elenco principal.

image Tony Way, Jo Hartley, Natalie Cassidy, Diane Morgan, Tom Basden, Kerry Godliman, Ricky Gervais, David Earl y Andrew Brooke durante la grabación de las voces de "Gatos Callejeros".

La animación presenta un estilo visual distintivo -como dibujado a mano-, con un grupo de gatos de distintas apariencias y personalidades que conforman una “banda” callejera

En esta es la nueva apuesta animada de Ricky Gervais tras el éxito de "After Life" mezclando el humor cáustico y la sensibilidad existencial que caracterizan su obra con la libertad que ofrece la animación para adultos.

Como parte de la promoción, el director, escritor, guionista y actor participará en el 50ª Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy que se realiza entre el 21 y el 27 de junio de 2026 en esa ciudad francesa, donde ofrecerá una masterclass y se exhibirán adelantos exclusivos de los primeros episodios.

GC2

El tráiler oficial ya está disponible en versiones para España y Latinoamérica, destacando el caos gatuno, los diálogos mordaces y el tono sin filtros del proyecto.“Gatos callejeros” se suma al catálogo de animación adulta de Netflix y representa una de las apuestas más personales y esperadas del comediante británico para 2026.