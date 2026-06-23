"Gatos callejeros" la serie de Ricky Gervais, ya tiene fecha de estreno

Se conoció el trailer de la nueva serie animada para adultos del creador de "The Office" y "After Life" que se estrenará en agosto de este año.
Netflix confirmó la fecha de estreno de "Gatos callejeros" ("Alley Cats") la nueva comedia animada para adultos -con humor irreverente y felino sin filtros- del multifacético Ricky Gervais, creador de "The Office", "Extrasy" y "After Life". La serie completa, compuesta por seis episodios, estará disponible en la plataforma a partir del viernes 7 de agosto de 2026. El anuncio coincide con el estreno del tráiler oficial, que ya genera expectativa entre los fans del humor ácido y observacional de este humorista, director, escritor, guionista, músico y actor de cine y televisión británico.
La serie sigue las desventuras de un grupo de gatos callejeros británicos -ferales o “alley cats”- que siembran el caos en las calles mientras intentan sobrevivir en un mundo humano que les resulta hostil, absurdo e indiferente.
Los felinos -malhablados, irreverentes y con personalidades marcadas- buscan compañía, amistad en un entorno urbano que los ignora y hasta los margina. La trama utiliza las experiencias de estos gatos para reflejar temas humanos cotidianos desde una perspectiva cómica y satírica: la lucha por la supervivencia, las relaciones improbables, las reflexiones existenciales sobre la vida y la muerte, y el sinsentido de la existencia, combinando el humor negro con el característico comentario social de Ricky Gervais.
Se describe como una sitcom de vagos o de perdedores en versión gatuna animada, con toques de humor subido de tono, extravagante y con corazón, en la línea de sus trabajos anteriores pero en formato de animación para adultos. Ricky Gervais es el creador, guionista, director y voz principal de la serie ya que Interpreta a Gus, un gato gordo, gruñón, maleducado y callejero, que se cree más inteligente y valiente de lo que realmente es.
El reparto de voces reúne a varios colaboradores habituales de Gervais, especialmente de "After Life", lo que creo un reencuentro familiar:
La animación presenta un estilo visual distintivo -como dibujado a mano-, con un grupo de gatos de distintas apariencias y personalidades que conforman una “banda” callejera
En esta es la nueva apuesta animada de Ricky Gervais tras el éxito de "After Life" mezclando el humor cáustico y la sensibilidad existencial que caracterizan su obra con la libertad que ofrece la animación para adultos.
Como parte de la promoción, el director, escritor, guionista y actor participará en el 50ª Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy que se realiza entre el 21 y el 27 de junio de 2026 en esa ciudad francesa, donde ofrecerá una masterclass y se exhibirán adelantos exclusivos de los primeros episodios.
El tráiler oficial ya está disponible en versiones para España y Latinoamérica, destacando el caos gatuno, los diálogos mordaces y el tono sin filtros del proyecto.“Gatos callejeros” se suma al catálogo de animación adulta de Netflix y representa una de las apuestas más personales y esperadas del comediante británico para 2026.
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