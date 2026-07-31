Primeras imágenes de "Moria", la serie sobre la vida de "La One"

Se conocieron las primeras imágenes de la serie inspirada en la vida de Moria Casán, una ficción que recorrerá distintos momentos de la vida de la icónica artista.
Netflix acaba de dar a conocer el tráiler oficial y arte principal de "Moria", la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, dos días antes de cumplir sus 80 años.
Lejos de la nostalgia, Ana María Casanova -su verdadero nombre- decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en el mito viviente que es, y repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.
Moria Casán es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz y por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a “La One”. A través de ellas, la serie recorre su transformación de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.A
Moria Casán celebra sus 80 años de vida y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices la encarnan en distintas etapas de su vida para contar la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es, en definitiva, un homenaje a la cultura popular argentina.
Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment -productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo- "Moria" no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.
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