Primeras imágenes de "Moria", la serie sobre la vida de "La One"

Moria Casán es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz y por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a “La One”. A través de ellas, la serie recorre su transformación de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.A