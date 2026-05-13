Los Beatles tendrán un museo homenaje en la histórica terraza donde dieron su último recital

El Savile Row, en el emblemático edificio de Londres ligado al cierre en vivo del grupo, podrá visitarse desde 2027 con material inédito, reconstrucciones y una recreación de aquel recordado momento.
La ciudad de Londres sumará en 2027 el primer museo dedicado exclusivamente a Los Beatles. Funcionará en el número 3 de Savile Row, sede de Apple Corps y escenario del recordado recital en la azotea que marcó la última actuación pública de la banda británica.
El proyecto, bautizado The Beatles en Savile Row, permitirá recorrer los espacios donde el emblemático grupo trabajó durante las sesiones de Let It Be. Además, incluirá una reconstrucción del estudio original utilizado para aquellas grabaciones y distintas exhibiciones vinculadas a la historia del grupo.
Desde la página oficial del conjunto anunciaron la iniciativa, que cuenta con el apoyo de Paul McCartney, quien definió la propuesta como “fantástica”. El músico destacó que miles de fanáticos visitan sitios icónicos relacionados con la banda, aunque muchas veces no pueden ingresar a esos lugares históricos.
Uno de los puntos más fuertes del recorrido será la mítica terraza, donde aquel 30 de enero de 1969 se desarrolló el show improvisado que duró 42 minutos y terminó interrumpido por la policía tras las quejas de vecinos por el ruido en la zona.
Aquella presentación quedó registrada en el documental Let It Be y tuvo interpretaciones de clásicos como “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “One After 909” e “I’ve Got a Feeling”. Según recordó el realizador Michael Lindsay-Hogg, varios integrantes dudaban sobre concretar el concierto, aunque finalmente George Harrison impulsó la idea.
El espacio también tendrá objetos históricos, archivos exclusivos y una tienda temática, mientras que desde este lunes se habilitará un registro online para futuras entradas. A su vez, el CEO de Apple Corps, Tom Greene, explicó que el objetivo es recuperar el “hogar espiritual” del grupo y confirmó que las barandas originales del rooftop siguen intactas.
Formados en Liverpool en 1960, los Beatles vendieron más de 600 millones de discos y transformaron para siempre la música popular. En su ciudad natal ya existen dos museos dedicados al cuarteto, aunque esta será la primera propuesta permanente de ese tipo en la capital inglesa.
El lanzamiento coincidirá con nuevos homenajes alrededor del universo Beatle. Por un lado, Sam Mendes trabaja en cuatro películas biográficas centradas en cada integrante, previstas para 2028. Además, McCartney y Ringo Starr participaron recientemente del sencillo Home To Us junto a Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri.
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