Los Beatles tendrán un museo homenaje en la histórica terraza donde dieron su último recital

Uno de los puntos más fuertes del recorrido será la mítica terraza, donde aquel 30 de enero de 1969 se desarrolló el show improvisado que duró 42 minutos y terminó interrumpido por la policía tras las quejas de vecinos por el ruido en la zona.

Aquella presentación quedó registrada en el documental Let It Be y tuvo interpretaciones de clásicos como “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “One After 909” e “I’ve Got a Feeling”. Según recordó el realizador Michael Lindsay-Hogg, varios integrantes dudaban sobre concretar el concierto, aunque finalmente George Harrison impulsó la idea.

El espacio también tendrá objetos históricos, archivos exclusivos y una tienda temática, mientras que desde este lunes se habilitará un registro online para futuras entradas. A su vez, el CEO de Apple Corps, Tom Greene, explicó que el objetivo es recuperar el “hogar espiritual” del grupo y confirmó que las barandas originales del rooftop siguen intactas.





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Formados en Liverpool en 1960, los Beatles vendieron más de 600 millones de discos y transformaron para siempre la música popular. En su ciudad natal ya existen dos museos dedicados al cuarteto, aunque esta será la primera propuesta permanente de ese tipo en la capital inglesa.

El lanzamiento coincidirá con nuevos homenajes alrededor del universo Beatle. Por un lado, Sam Mendes trabaja en cuatro películas biográficas centradas en cada integrante, previstas para 2028. Además, McCartney y Ringo Starr participaron recientemente del sencillo Home To Us junto a Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri.