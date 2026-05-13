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Inés Estévez, mamá del corazón: "Adopté a dos chicas con discapacidad, fomento la inserción"

 - Por Noelia Santone

La artista contó cómo fue el proceso en el que se convirtió en madre de dos nenas. "Me indigna un poco la gente que quiere tener hijos. Una cosa es ser padre, otra cosa es tener hijos. ¿Estás llenando un vacío?".

Inés Estévez compartió los detalles de su conmovedora historia de adopción. La actriz crió a dos nenas con discapacidades, Cielo y Vida, junto a Fabián Vena.

"Adopté dos chicas que sabían que tenían problemas... Mi rol social es utilizar mi alcance público para naturalizar las discapacidades. Es una manera de fomentar de insertar la inserción de neurodiversidad, en el mundo neuro típico, de un cerebro que funciona, supuestamente, normalmente", comenzó Inés, invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, en las noches de El 13.

"Nosotros nos anotamos para adoptar hermanos y, en un momento, uno de las preguntas que te hace la asistente social es ´¿sanos?´. Nos habíamos anotado para hermanos hasta cierta edad, ya que estamos... Además, me indigna un poco la gente que quiere tener hijos. Una cosa es ser padre, otra cosa es tener hijos. ¿Estás llenando un vacío?".

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"Pregunté cuáles eran las alternativas, una era chicos terminales. Yo me acuerdo que me shockeó muchísimo. Pregunté si hay gente que adopta chicos terminales. Y me respondieron que sí, que hay gente que adopta chicos para que mueran en familia. De hecho, conocí un caso de un chico que no murió, que es adulto y que sobrevivió", compartió, Estévez.

INÉS Y SU MATERNIDAD POR ADOPCIÓN

"Y la otra alternativa eran chicos tratables o con enfermedades reversibles. Y ahí dijimos que si. ¿Qué te garantiza que tengas un hijo biológico sano? Me abrí a esa posibilidad. Y cuando aparecieron eran dos nenas chiquitas, hermanas, y las dos tenían una condición", contó, Inés. "En realidad, no se sabían bien qué tenían, si un retraso madurativo. Pero no se sabía el alcance de las condiciones. Podría haber sido mejor, podría haber sido peor. Cielo, la más chica, pensamos que no iba a caminar pero que tendría un alcance conigtivo y comunicativo bastante pleno".

Inés Estévez, nota
Inés es madre de dos hijas: Vida y Cielo.

Inés es madre de dos hijas: Vida y Cielo.

"Y, sin embargo, camina pero no habla. Se hace entender perfecto todo, pero es una nena con parálisis cerebral. Eso lo supimos después. Y Vida, que es la más grande, tiene retraso madurativo, es súper desenvuelta, la vez y pensás que no tiene ninguna condición. Y después rasqueteas un poco y te das cuenta de que es muy infantil, muy inocente. Mis hijas son hermosas", definió, Estévez.

Inés Estevez, historia de adopción hijas

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