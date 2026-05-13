Inés Estévez, mamá del corazón: "Adopté a dos chicas con discapacidad, fomento la inserción"

INÉS Y SU MATERNIDAD POR ADOPCIÓN

"Y la otra alternativa eran chicos tratables o con enfermedades reversibles. Y ahí dijimos que si. ¿Qué te garantiza que tengas un hijo biológico sano? Me abrí a esa posibilidad. Y cuando aparecieron eran dos nenas chiquitas, hermanas, y las dos tenían una condición", contó, Inés. "En realidad, no se sabían bien qué tenían, si un retraso madurativo. Pero no se sabía el alcance de las condiciones. Podría haber sido mejor, podría haber sido peor. Cielo, la más chica, pensamos que no iba a caminar pero que tendría un alcance conigtivo y comunicativo bastante pleno".

Inés Estévez, nota Inés es madre de dos hijas: Vida y Cielo.

"Y, sin embargo, camina pero no habla. Se hace entender perfecto todo, pero es una nena con parálisis cerebral. Eso lo supimos después. Y Vida, que es la más grande, tiene retraso madurativo, es súper desenvuelta, la vez y pensás que no tiene ninguna condición. Y después rasqueteas un poco y te das cuenta de que es muy infantil, muy inocente. Mis hijas son hermosas", definió, Estévez.