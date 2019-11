En ese momento Jimena Barón era amiga de la hija de Diego y recién se había separado de quien es el padre de su hijo.

"Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma, somos amigas desde que yo empecé a trabajar a los 10 años. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella. Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación", dijo en su momento Jimena.

Lo cierto es que lo que cuentan quienes estuvieron esa noche, es que la pareja se fue al patio y estuvieron a los besos en una de las parrillas de la casa donde se estaba celebrando el cumple. Llegaron juntos en la camioneta RAM que tiene el ex futbolista y también partieron juntos del lugar. Desde el entorno de Osvaldo aseguran que lo que los une es una gran amistad y hasta dicen que comen juntos. El tiempo dirá...