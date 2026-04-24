Netflix "limpia" su catálogo en mayo: qué películas y series se van

"Desde clásicos del cine hasta series populares, la plataforma eliminará contenidos durante todo el mes. Cuáles son los títulos más destacados y cuándo dejan de estar disponibles.
Netflix volverá a modificar su catálogo en mayo con la salida de decenas de películas y series, en un proceso habitual dentro de la plataforma. La actualización incluye títulos reconocidos, producciones recientes y contenidos que lograron gran popularidad entre los usuarios.
Entre las bajas más destacadas aparece Your Honor, cuyas dos temporadas estarán disponibles solo hasta el 31 de mayo. También se despiden películas ampliamente valoradas como Whiplash, 12 Years a Slave y Erin Brockovich, además de clásicos como Tiburón y Misión Imposible, junto con varias de sus secuelas.
El 1 de mayo concentra la mayor cantidad de salidas. Ese día dejarán la plataforma títulos como Duna (1984), Fury, Sicario, Moonrise Kingdom y How to Train Your Dragon, incluyendo su segunda parte.
La lista también suma producciones contemporáneas como Priscilla y Joy Ride, además de comedias, dramas y cine de acción que formaron parte del catálogo durante los últimos meses.
Series y contenidos internacionales
En el apartado de series, también se registran salidas relevantes. Blue Mountain State se retira el 2 de mayo, mientras que Documentary Now! permanecerá hasta el 9. Por su parte, Your Honor se mantiene como uno de los títulos más destacados hasta fin de mes.
El 11 de mayo será la fecha límite para ver ABBA: Against the Odds (2024), el documental centrado en la historia del icónico grupo sueco.
Además, producciones internacionales como Train to Busan y Peninsula estarán disponibles solo hasta los primeros días de mayo.
Fechas escalonadas y renovación constante
Las eliminaciones no se realizan en una única fecha, sino de forma progresiva durante todo el mes. A lo largo de mayo se irán retirando títulos como Sing Street, The Emoji Movie, Pig y Peter Rabbit, entre otros.
“Netflix actualiza constantemente su catálogo eliminando series y películas”, señala la información oficial difundida, en línea con la dinámica habitual de las plataformas de streaming.
Así, mayo se presenta como una última oportunidad para ver una amplia variedad de producciones antes de su salida definitiva del servicio.
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