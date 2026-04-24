Netflix "limpia" su catálogo en mayo: qué películas y series se van

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La lista también suma producciones contemporáneas como Priscilla y Joy Ride, además de comedias, dramas y cine de acción que formaron parte del catálogo durante los últimos meses.

Series y contenidos internacionales

En el apartado de series, también se registran salidas relevantes. Blue Mountain State se retira el 2 de mayo, mientras que Documentary Now! permanecerá hasta el 9. Por su parte, Your Honor se mantiene como uno de los títulos más destacados hasta fin de mes.

El 11 de mayo será la fecha límite para ver ABBA: Against the Odds (2024), el documental centrado en la historia del icónico grupo sueco.

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Además, producciones internacionales como Train to Busan y Peninsula estarán disponibles solo hasta los primeros días de mayo.

Fechas escalonadas y renovación constante

Las eliminaciones no se realizan en una única fecha, sino de forma progresiva durante todo el mes. A lo largo de mayo se irán retirando títulos como Sing Street, The Emoji Movie, Pig y Peter Rabbit, entre otros.

“Netflix actualiza constantemente su catálogo eliminando series y películas”, señala la información oficial difundida, en línea con la dinámica habitual de las plataformas de streaming.

Así, mayo se presenta como una última oportunidad para ver una amplia variedad de producciones antes de su salida definitiva del servicio.