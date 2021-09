Gilda: a 25 años de su trágica muerte

La cantante se dirigía al norte de la provincia de Entre Ríos junto a su banda, su madre y su hija mayor, cuando un camión embistió al micro en el que viajaban y dejó como saldo la muerte de la cantante, sus familiares, tres de sus músicos y el hombre que manejaba.

Su triste final, a los 34 años y en el mejor momento de su carrera, sacudió al país entero y marcó el inicio de una leyenda de la música popular.

4DTHD2J3FVGW5D7NHNNLT47HQQ.jpg

Gilda no hizo un camino "convencional" en el mundo de la música. Tenía una vida armada como maestra jardinera, esposa del empresario Raúl Cagnin y madre de dos hijos, Mariel y Fabrizio, cuando se animó a dejar todo para seguir sus sueños de convertirse en cantante. No fue fácil. Era 1992 y vio en los avisos clasificados que buscaban vocalistas para un grupo musical.

Se presentó en la audición, en la que conoció a Juan Carlos "Toti" Giménez -quien años más tarde se convertiría en su pareja- y con la dulzura de su voz y su carisma logró obtener el puesto, a pesar de que ni encajaba en los estereotipos del ambiente de la cumbia, en el que las pocas chicas que llegaban a la fama eran rubias exuberantes.

6EGLEFY4EJEO3GD6ISICY3CIHA.jpg

Gilda editó cuatro discos de estudio: De corazón a corazón (1992), La única (1993), Pasito a pasito con... Gilda (1994) y Corazón Valiente (1995).

Embed

Canciones como Ámame suavecito, Corazón valiente, Corazón herido, Tu cárcel, Fuiste, No me arrepiento de este amor, No es mi despedida, Paisaje, No te quedes afuera, Se me ha perdido un corazón, Rompo las cadenas y La puerta conquistaron el corazón de su público, que la seguía a todos lados e incluso antes de su muerte creía que la artista contaba con un don sobrenatural y que hacía milagros.

Embed

Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Chacarita; el micro en el que viajaba la madrugada en la que la muerte la sorprendió se convirtió en un santuario en el que año a año miles de fanáticos le llevan ofrendar.