Gimena Accardi terminó su obra de teatro con Andrés Gil

La actriz finalizó este fin de semana la obra que compartía con Andrés Gil y que dirigía su expareja, el también actor Nicolás Vázquez.

Con las funciones de San Juan y Mendoza del pasado fin de semana, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra “En otras palabras”, espectáculo que presentaron primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego por todo el país, en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, que era el director del espectáculo.

En la cuenta de Instagram @enotraspalabrasteatro subieron un video de la última función, acompañado por el texto "¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTA GRAN HISTORIA DE AMOR! #EnOtrasPalabras".

Las últimas funciones de la obra “En otras palabras” resultaron mucho más incómodas que las anteriores, ya que Andrés Gil fue señalado -en las redes sociales- como el tercero en discordia, aunque él se encargó de desmentirlo en un posteo en Instagram y posteriores notas, mientras que Gimena aseguró que había sido infiel con un “random”.

“Es nuestro fin de gira, el fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes, al público, a todo el público que nos ha acompañado hace ya más de un año y medio con esta obra. Gracias” expresó Gimena en su saludo a los espectadores, en la última función.

Nico Vázquez comentó la publicación de la cuenta oficial de la obra “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.

Por su parte, Andrés Gil escribió “Inolvidable, gracias equipo”, a lo que Gimena Accardi sumó “Sigo llorando...

