Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su relación con una romántica foto

Gime accardi, nota 2

QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE ACCARDI

Seven es un trapero de 26 años que saltó a la fama en las últimas horas luego de que una amiga de la actriz publicara una foto de ella junto a un joven tatuado y con su gorra tapándole la cara. El artista de Acassuso empezó su carrera acompañando a su hermano a pequeños recitales en bares, tocando la guitarra y haciendo coros.

Pero cuando el proyecto musical quedó trunco, el joven se puso a buscar una nueva vía para expresar todo su arte. Y fue así que Steven llegó al mundo del freestyle, un camino elegido por muchos colegas y amigos suyos en el trap.