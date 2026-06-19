Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su relación con una romántica foto

La actriz y el trapero oficializaron su relación a través de las redes sociales. Las versiones de que están juntos vienen desde el año pasado.
A un año de su escandalosa separación de Nicolás Vázquez y a pocos meses de confesar públicamente que le gustan los "turritos", Gimena Accardi blanqueó su relación amorosa con Steven Kayne, con quien se la viene vinculando hace un tiempo.
Fueron las redes sociales quienes le pusieron un marco de "formalidad" al vínculo que supo encontrarlos compartiendo un trabajo- Tilf, una serie de contenido erótico que se puede ver por Olga- y que ahora hizo que la ficción, como ha pasado muchas veces, se convierta en realidad.
Fue desde sus historias de Instagram, que primero Steven compartió una foto de la actriz mirándolo mientras se tomaban de la mano. Y en la imagen, sobre el espejo que se encontraba detrás de ella se leía: "Directo al corazón". Una leyenda que, claro, habló sola desde el IG del músico.
Y, luego, llegó el turno de Gimena, quien no se quedó atrás a la hora de enmarcar el vínculo que la une con el cantante y también publicó una romántica postal, en su historial. En la misma, se los ve a Accardi y Steven agarraditos de la mano, compartiendo una cena porteña.
Seven es un trapero de 26 años que saltó a la fama en las últimas horas luego de que una amiga de la actriz publicara una foto de ella junto a un joven tatuado y con su gorra tapándole la cara. El artista de Acassuso empezó su carrera acompañando a su hermano a pequeños recitales en bares, tocando la guitarra y haciendo coros.
Pero cuando el proyecto musical quedó trunco, el joven se puso a buscar una nueva vía para expresar todo su arte. Y fue así que Steven llegó al mundo del freestyle, un camino elegido por muchos colegas y amigos suyos en el trap.
comentar