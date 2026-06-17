Lizy Tagliani contó cómo le explicó a su hijo que ella nació hombre: "Quiero un Lamborghini"

CONVERSACIÓN DE A DOS

"Le dije ´es verdad, mamá nació varón y, cuando era muy chiquita, como vos, y cuando fue creciendo se dio cuenta de que era muy feliz, que estaba muy contenta pero que había algo que le faltaba. Que ella soñaba con ser una mujer o una nena´", contó Lizy, sobre su charla "mano a mano" con su hijito.

"Y ese sueño de ser nena, ella quería tener una familia, tener un hijo... Y que, después, gracias a que mamá puede ser mujer y puede ser feliz, puede tener un hijo. le fui contando todo así. Me escuchaba, fue muy emocionante la charla. Y después me dijo ´quiero un Lamborghini´. Como diciendo, si vos querés que yo siga diciendo que sos mujer, comprame un Lamborghini, porque voy a salir y lo voy a contar", remató Tagliani, con su clásico humor.