Lizy Tagliani contó cómo le explicó a su hijo que ella nació hombre: "Quiero un Lamborghini"

La artista compartió cómo fue el diálogo y la desopilante reacción de su pequeño hijo, cuando le habló de su historia de vida.
Lizy Tagliani contó cómo le explicó a Titi, su hijo de cinco años, que nació hombre pero que, por elección de vida, es una mujer. La artista compartió los detalles de la emocionante charla madre e hijo. "No me preparé para este momento porque, como todo en la vida, nunca tuve la necesidad. Siempre soy Lizy, nunca me interesó contar nada".
"Me doy cuenta de que soy una madre espectacular, modelo 1983. Un día llego y estaba comiendo una semilla, que le dio mi marido. El otro dijo ´mamá es un varón, mamá es un varón´, te lo juro", comenzó Lizy, haciendo la señal de un "juramento", entrevista en Perros de la calle, el programa de Andy Kunetzoff, en Urbana Play.
"Sebastián (Cabot, su marido) intentó decirle algo y yo le dije ´déjalo´. Nos fuimos a sentar a un sillón y hablamos. No lo habíamos hecho nunca hasta ahora porque no había tenido ningún tipo de inquietud. Nosotros le poníamos las películas de Robbie Willians, que se viste de mujer, a ver si decía o preguntaba algo. Y no decía nada".
"Yo no me preparé para este momento porque, como todo en la vida, nunca tuve la necesidad. Siempre soy Lizy, nunca me interesó contar nada. Pero sí estaba segura de que con mi hijo quería una relación desde la honestidad. Entones, nos fuimos, nos sentamos, Sebas se quedó cocinando, y le dije ´algo de razón, tenés´", compartió, Tagliani, al aire.
"Le dije ´es verdad, mamá nació varón y, cuando era muy chiquita, como vos, y cuando fue creciendo se dio cuenta de que era muy feliz, que estaba muy contenta pero que había algo que le faltaba. Que ella soñaba con ser una mujer o una nena´", contó Lizy, sobre su charla "mano a mano" con su hijito.
"Y ese sueño de ser nena, ella quería tener una familia, tener un hijo... Y que, después, gracias a que mamá puede ser mujer y puede ser feliz, puede tener un hijo. le fui contando todo así. Me escuchaba, fue muy emocionante la charla. Y después me dijo ´quiero un Lamborghini´. Como diciendo, si vos querés que yo siga diciendo que sos mujer, comprame un Lamborghini, porque voy a salir y lo voy a contar", remató Tagliani, con su clásico humor.
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