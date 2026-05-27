TyC Sports tiene nuevo dueño y Flow se asegura el Mundial 2026

Mientras que por ahora se mantendrán por separado TyC Sports y DSports, la señal deportiva que Directv tiene para toda la región. Esta última se incorporará, en breve, a la grilla de la plataforma Flow, de Personal, con Clarín como uno de sus accionistas.

Si bien no se difundió el monto de la operación, Clarín tuvo que informarlo a la CVN y se habla de un monto de US$ 25 millones, en una operación que también incluyó la señal Carburando, especializado en automovilismo.

“Con este movimiento estratégico, el holding WAIKEN ILW fortalece su propuesta de contenido deportivo y se consolida como un actor clave en la industria de medios, integrando infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial, distribución y contenidos premium en un ecosistema sinérgico orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región", agregó el comunicado.