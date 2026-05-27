TyC Sports tiene nuevo dueño y Flow se asegura el Mundial 2026

El holding del Grupo Werthein, controlante de Torneos y Competencias, se quedó con el 100% de la señal deportiva, cuya mitad estaba en manos del Grupo Clarín.
El holding regional Waiken ILW, del Grupo Werthein, le compró al Grupo Clarín el 50% de la señal deportiva TyC Sports y se quedó con la totalidad y el control del canal, movimiento que genera cambios en los derechos para las transmisiones del Mundial 2026.
“Esta evolución estratégica responde a una visión de liderazgo enfocada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, integrando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento con la transmisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional”, destacó Waiken en un comunicado.
Esta transacción tendrá injerencia en las transmisión de los partidos del Mundial 2026, ya que Directv, de Waiken, tiene los derechos para todos los encuentros mientras que hasta ahora, TyC Sports tenía asegurados una veintena de cotejos.
Mientras que por ahora se mantendrán por separado TyC Sports y DSports, la señal deportiva que Directv tiene para toda la región. Esta última se incorporará, en breve, a la grilla de la plataforma Flow, de Personal, con Clarín como uno de sus accionistas.
Si bien no se difundió el monto de la operación, Clarín tuvo que informarlo a la CVN y se habla de un monto de US$ 25 millones, en una operación que también incluyó la señal Carburando, especializado en automovilismo.
“Con este movimiento estratégico, el holding WAIKEN ILW fortalece su propuesta de contenido deportivo y se consolida como un actor clave en la industria de medios, integrando infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial, distribución y contenidos premium en un ecosistema sinérgico orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región", agregó el comunicado.
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