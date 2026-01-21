Gonzalo Valenzuela anunció su divorcio

“Hola queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja” señalaron en el comienzo del comunicado.

“Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”, continua el escrito, que termina con “Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias”.

La pareja se había casado en Las Vegas -Estados Unidos- en e 2023, a solo siete meses de comenzar su relación, y un año después formalizaron matrimonio en Chile, mediante una ceremonia íntima en la casa del actor. Actualmente, Kika Silva se instaló en un departamento en Las Condes -Santiago de Chile-, mientras que Valenzuela regresó a su casa de Maitencillo, la vivienda que diseñó a su gusto y donde pasa tiempo con sus tres hijos.

Los posibles motivos de la separación serian los deseos de maternidad de Kika Silva -de 33 años- expresados en reiteradas oportunidades y que, en octubre pasado, anunció la congelación de óvulos, algo que para Gonzalo Valenzuela, -de 48- no era un proyecto viable en el corto plazo.

Según trascendió, no hubo terceros involucrados ni grandes discusiones y todo se trató de un desgaste en lo emocional. Seguramente por ese motivo seguían mostrándose juntos en las últimas apariciones públicas.