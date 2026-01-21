Antonela Roccuzzo compartió su emoción tras una función especial en Nueva York

Aprovechando su paso por la Gran Manzana, Antonela eligió disfrutar de Harry Potter y el Legado Maldito, la exitosa obra teatral que continúa la historia del mundo creado por J.K. Rowling y se centra en Severus Potter y Scorpius Malfoy. En sus historias de Instagram mostró las entradas a su nombre y, minutos más tarde, publicó una imagen del exterior del Lyric Theatre, escenario de la función, reflejando su entusiasmo por el espectáculo.

Rocuzzo Harry Potter

El fanatismo de Roccuzzo por la saga no es nuevo. A lo largo de los años, dejó múltiples guiños a su pasión por el joven mago de Hogwarts , tanto en celebraciones personales como en su vida cotidiana. En febrero pasado, por ejemplo, eligió una ambientación temática de Harry Potter para festejar su cumpleaños, con una decoración cargada de referencias al universo del mundo mágico, que incluyó escudos, colores y objetos emblemáticos de la historia.

La afinidad por este mundo mágico también es compartida en familia. En distintas oportunidades, Antonela mostró a sus hijos disfrutando de disfraces, juegos y accesorios vinculados a la saga. Desde celebraciones de Carnaval hasta momentos cotidianos en casa, las referencias a Harry Potter se repiten como parte de un ritual familiar que atraviesa generaciones.

En una entrevista concedida en 2024, la empresaria había reconocido su amor por la lectura y señaló a Harry Potter como su historia favorita, además de destacar que comparte ese interés con sus hijos a través de libros y juegos. Esa pasión, lejos de ser una moda pasajera, se consolidó como uno de los rasgos más reconocibles de su perfil público.