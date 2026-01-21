Espectáculos |

MasterChef Celebrity: volvió Maxi López

El ex futbolista regresó al certamen culinario de Telefe luego del nacimiento de Lando, su quinto hijo, y el segundo con su actual pareja.

En la noche del martes 20 de enero se produjo el retorno de Maxi López a las cocinas de Masterchef Celebrity, luego del nacimiento de Lando, su quinto hijo y el segundo con su actual pareja Daniela Christiansson, y como era de esperar, se debió someter a un sinfín de preguntas de Wanda Nara, lo que desencadenó una fuerte confesión sexual sobre la época en la que estuvieron juntos.

Después de una semana de repechaje, el exfutbolista regresó al certamen culinario y se reintegró con sus compañeros Evangelina Anderson, Marixa Balli, Leandro “Chino” Leunis, Susana Roccasalvo, Claudio “El Turco” Husaín, Andy Chango y Emilia Attias.

La conductora de MasterChef Celebrity le dio la bienvenida y le manifestó la alegría que tenían todos los participantes de tenerlo de nuevo en el programa, a lo que el recien llegado respondió “Muy bien, muy bien la mamá, el gordito, muy bien todos. Fue hasta el último momento, hasta el minuto noventa, pero salió todo muy bien”.

Minutos más tarde, cuando comenzó al momento de la elaboración del plato del día, Wanda Nada se acercó a la estación de cocina de su expareja y lo bombardeó a preguntas, y hasta le reprochó un regalo de Navidad que "no llegó" “Estoy sin diamantes, los debés tener en la valija” le dijo.

En el momento de las confesiones Maxi comentó a Wanda que Lando se parece mucho a Constantino -el segundo hijo que tuvieron juntos- cuando era un recién nacido. El participante reintegrado continuó siguió brindando detalles de esta nueva etapa y contó que Daniela cambió el primer pañal, pero cuando la conductora le preguntó a López si sabe cambiar pañales, generó indignación porque con ella “nunca cambió uno”.

“Me dieron ganas, Maxi, de tener un bebé. Quiero un bebé, me dieron ganas al verte a vos con uno. Lo veo y lo quiero” le confesó Wanda que siguió consultando intimidades, sobre todo de cuándo se instalará definitivamente en Argentina con Daniela y sus hijos

Pero la revelación más picante fue le preguntó a Maxi sobre “la cuarentena” -el periodo de tiempo postparto en el cual no puede tener intimidad con Christiansson- “Si nunca la respetamos la cuarentena” fue la respuesta del exfutbolista recordando los años en los que estuvieron casados.

Cuántos hijos tienen Wanda Nara y Maxi López

El matrimonio de Wanda y Maxi tuvo 3 hijos durante los 5 años que estuvieron juntos.

  • Valentino López (nacido en 2009).
  • Constantino López (nacido en 2010).
  • Benedicto López (nacido en 2012).

Por su parte, Wanda tuvo dos hijas más, producto de su relación con Mauro Icardi:

  • Francesca (nacida en 2015)
  • Isabella (nacida en 2016).

mientras que Maxi con Daniela Christiansson tuvo a:

  • Elle (nacida en abril de 2023)
  • Lando (nacido en diciembre de 2025)

