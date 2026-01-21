IMG_0022

La segunda ubicación fue para "Salud, Moldavsky y Amor" el espectáculo humorístico de Roberto Moldavsky que con cinco funciones en el Teatro Apolo- cedió el liderazgo, pero se mantiene bien arriba en el podio. Con su sello inigualable, el comediante presenta su nuevo show donde el humor político, los viajes en familia, los cambios de la edad, lo difícil que es adaptarse a las nuevas tecnologías.

image

La tercera ubicación fue para la reposición de la obra "Las Hijas", protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, con cinco funciones en el Paseo La Plaza. Esta comedia sensible y emotiva narra el reto al que se enfrentan tres hermanas frente a una dura situación: una madre con Alzheimer. Elena, siempre estuvo muy presente -exigente y firme-, una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa. Inés, tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro; María José, psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles pero no sabe cómo lidiar con su madre; y Roberta, intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio, se reúnen para decidir qué hacer con la situación.

image

Con cuatro funciones en el Teatro Liceo, la comedia "Papá por siempre" -versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire- protagonizada por Campi, logró ubicarse en la cuarta posición del ranking de AADET. La comedia

La trama cuenta la historia de Daniel Hillard, un actor de doblaje que acaba de divorciarse de su esposa Miranda, se disfraza de una adorable niñera de edad avanzada llamada "Señora Doubtfire" para poder pasar tiempo con sus tres hijos. La idea surge tras perder la custodia de los niños y la necesidad de su exesposa de una niñera para cuidarlos mientras ella trabaja.

image

En el quinto lugar de los espectáculos teatrales más vistos -con cuatro funciones en El Nacional- de ubica "Company", el musical encabezado por Fer Dente. Después de cuatro años, el actor, bailarín y conductor regresa como protagonista de la obra maestra de Stephen Sondheim junto a una big band en vivo, un elenco de primer nivel. La historia presenta a Bobby, un hombre encantador y carismático, el soltero más codiciado que al cumplir 35 años se enfrenta a un dilema universal: Estar solo está realmente tan bueno como parece?.