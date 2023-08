"Got Talent Argentina": desde Mendoza y con 12 años conquistó al jurado

El padre de Thiago fue el responsable de inculcarle el amor y la pasión por la cumbia, y el pequeño lo demuestra tocando con destreza la batería mientras se luce con un show con toda su desfachatez.

Entes de empezar su número musical, en el diálogo con los miembros del jurado, Thiago Maldonado los divirtió con su carismática personalidad y también al develar el motivo por lo que se presentó en el reality conducido por Lizy Tagliani ."Fue el destino y gracias a Dios " confesó el joven protagonista, que luego habló de su vestimenta, la que fue descripta como "toda la facha ”.

Los cantantes Abel Pintos y La Joaqui, el bailarín Emir Abdul y la actriz Florencia Peña quedaron deslumbrados con la personalidad de Thiago Maldonado, tal es así, que la protagonista de "Casados con Hijos" manifestó su deseo de hacerse una remera con las frases del joven mendocino.

image.png Thiago Maldonado

Por otra parte, el jurado de "Got Talent Argentina" resaltó el talento de Thiago Maldonado para hacer música, de hecho la cantante La Joaqui vio mucho potencial en joven mendocino y lo expresó en su devolución" A mí me encantó, sos un personaje increíble, sos muy talentoso, tenés mucha personalidad y creo que no te falta absolutamente nada para trascender. ¡Espero que te mantengas enfocado!."

image.png La Joaqui

A la hora de dar su opinión, el cantante y compositor Abel Pintos destacó todas las virtudes que vio en el joven Thiago " Yo creo que la palabra que te cabe perfecto es "crack". Te voy a pedir que te cuides mucho porque vas a crecer y vas a ser un sabandija. También tenés que cuidar el instrumento porque la serenata es larga. Y ojalá puedas estudiar porque se nota que estás transmitiendo cosas tuyas a través de la música".