Gran Hermano 2022: Marcos fue a lo obvio y salvó a Agustín

Walter Santiago votó a Ariel y a Maxi, Julieta Poggio fue por Maxi y a Ariel, Agustín Guardis por Ariel y Maxi, mientras que Juan Ignacio Castañares Puente eligió a Ariel y a Agustín, Romina Uhrig a Nacho y Agustín y finalmente Lucila Belén Villar votó a Ariel y a Maxi.

Captura de pantalla 2023-01-20 a las 09.27.13.png La votación final de "Gran Hermano 2022"

Marcos Ginocchio, el ganador de la prueba semanal, tuvo que elegir a quién salvar de los nominados y, como es costumbre, Santiago del Moro pidió que de el nombre de cada uno de los que iba dejando en placa y los motivos.

“Ariel, porque me baso en lo que siento, y por una cuestión de tiempo, tengo afinidad con más personas. Él me cae bien y transmite mucha alegría en la casa, por más de que tenga muchas peleas con Alfa”.

En segundo término eligió para seguir nominado a “Nacho. Creo que al principio no nos llevábamos muy bien y que a medida que pasó el tiempo, no era tanto como a mí me parecía o yo pensaba. Es una buena persona y siento que cada vez nos llevamos mejor. Pero bueno, siento más afinidad por otras personas”, explicó "el primo".

Finalmente, luego de la expectativa que se generó en el corte publicitario, el Marcos dio a conocer su decisión final "A Agustín, con los dos tengo mucha afinidad y afecto desde el momento uno. Con Maxi desde el primer momento sentí su energía, trasparencia y humildad. Me encanta su manera de expresarse y cómo es compañero con nosotros, y también con Agustín, con quien tengo una amistad que ojalá dure mucho tiempo más" expresó el líder semanal.

Captura de pantalla 2023-01-20 a las 09.47.58.png

"Los quiero muchísimo a ambos, pero siento más afinidad con Agustín" explicó Marcos, que sacó por primera vez de placa a "Frodo", quien estuvo nominado en 8 ocasiones desde el comienzo de "Gran Hermano 2022".