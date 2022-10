Gran Hermano 2022: Martina eligió y sorprendió a todos

Su elección, de salvar a uno de sus los cuatro compañeros que conformaron la primera placa, influyó directamente en el futuro de Tomás, Marcos, Agustín y Walter Alfa, y también en el humor dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Durante toda la gala, Santiago del Moro entró y salió de la casa para conocer las sensaciones de los participantes y debatió en el estudio con los panelistas lo que pasó con los participantes en las últimas horas. Mientras Tomás se mostró sus emociones y se lo vio sensibilizado pensando en su novia, Marcos se mostró sereno dando la sensación entender que todo se trata de un juego, por su parte el veterano Alfa dejo en evidencia su felicidad por su trabajo musical con Thiago y a Agustín se lo vio concentrado y con la cabeza fría.

“Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse un poco con las mujeres”, fue la frase que usó Martina Stewart Usher para dar a conocer su decisión de salvar al polémico participante. Santiago del Moro -algo sorprendido- repitió la elección de salvar a Walter y le consultó si era su decisión final. Martina ratificó su voto y recibió un tímido aplauso del resto de los "hermanitos" de la casa, que manifestaron la sorpresa por la decisión de la líder de la semana.

Walter Alfa Santiago le pidió la palabra a del Moro y agradeció la decisión de su compañera “Es como yo digo. Nos estamos conociendo, no hay que prejuzgar, no hay que tratarnos mal. Espero que esto sirva para que estemos todos juntos y no hablemos de grupos, sino de un gran grupo de amigos que estamos compitiendo”. Para terminar, Martina volvió a repetir la consigna que la llevo a su elección “Y que aprendamos a valorar a las mujeres”.