Gran Hermano 2022: Romina salvó a Coti y mandó a "Alfa" a la VTV

En el primer ingreso a la casa, y ante el pedido de Santiago del Moro, Romina dijo que Nacho no iba a ser salvado porque es uno de los jugadores con los que tiene menos afinidad. En el segundo ingreso del conductor, la exdiputada descartó rápidamente salvar a "Cata" María Laura y Daniela y continuaban en placa para el domingo, dando la primera sorpresa de la noche, tanto adentro de la casa como a los analistas afuera.

En la última entrada de Santiago del Moro, Romina explicó los argumentos de su decisión de salvar a Constanza Romero “Tengo mucha confianza y sé que no se va a ir porque lo demostró. Así que a quien saco de placa es a Coti”.

Ante la sorpresa por la decisión de la exdiputada, el conductor se dirigió a Walter y le preguntó si creía él iba a ser el salvado “La verdad que no” respondió "Alfa". Luego fue el momento de Coti, que expresó su sentir en los últimos días “Ayer tenía una pensamiento diferente. Hoy lo vi más claro y una semana más es mucho”, declaró la joven, que horas antes había discutido con Alexis sobre el tema de la salvación.

Minutos después de anunciar a quien salvaba, Romina fue a abrazar a Walter y le dijo "¿Qué, te enojaste? Yo se que no te vas, estoy segura , te lo juro" mientras que el comerciante le respondió que no está tan seguro de salvarse de la eliminación y volvió a la cocina para terminar la cena.

Noche Caliente

La noche comenzó con mucha tensión cuando Santiago del Moro ingresó a la casa de "Gran Hermano 2022" después de la escandalosa deserción de la prueba semanal de por la cual Walter y Alexis estuvieron a los gritos y casi se van a las manos.

Romina dijo que lamentaba mucho por pelea y que temía que se fueran a las manos, a lo que "Alfa" explicó que también estaba mal y que intentaba volver a su eje. “Hay que empezar a respetarnos más. En todas las casa hay una forma” dijo la exdiputada, y “Cata” sumó su opinión sobre la falta colaboración para convivir y que hay límites que se pasan “Donde terminan tus derechos, empiezan los míos”, sostuvo Maria Laura.

Luego Alexis explicó que tuvo una explosión de calentura y le pidió disculpas a Walter delante de todos “No es algo que siente, me pasó por un momento de calentura. Pero no me retracto con cosas que he dicho sobre actuar, aunque sí por las formas”.

Santiago del Moro le preguntó a Romina si este incidente había modificado su decisión de salvar a un participante de la placa -al ser la líder de la semana- y la exdiputada aseguró que no.