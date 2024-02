Gran Hermano 2023: Agostina tuvo su "Congelados" de amor

La expolicia, que quedó inmóvil cuando la alarma la sorprendió en la cocina, recibió el mejor regalo que podía esperar en su estancia dentro del reality. “¿Te voy a abrazar, sí? Pero quedate quieta” le pidió More a su mamá, que comenzó a llorar a penas la vio. “Estoy bien y feliz, me llenás de orgullo como no te lo imaginás, te admiro. Sos la mejor del mundo en todos los sentidos” agregó la visitante.

Embed

“Ojalá todos pudieran ver lo que sos como mamá. Cuando crezca quiero ser como vos en todos los aspectos” expresó abiertamente Morena a su madre, ante la vista de todos los jugadores "congelados" dentro de la casa, y luego agregó “Te extraño y te miro todos los días”.

image.png

“Sos valiente y la mejor del mundo, te lo voy a repetir siempre porque sé que muchas veces soy fría. Tenerte lejos de mí hizo querer decirte cosas que nunca te dije. Sé que no me esperabas, te admiro de una forma increíble, sos el mejor del mundo. Espero que puedas estar mucho mejor porque te lo merecés, sos una buena persona y con muchos valores, lo sabés” continuó Morena.

Antes de retirarse le insistió con dos cosas a su mamá, Agostina, “aprovecha esta oportunidad única” y además, que “no se merece malos tratos”.

Pero Agostina no fue la única en tener gratas sorpresas durante el "Congelados", ya que Bautista Mascia recibió la visita de María , su mamá. El uruguayo no pudo contener las lágrimas ni bien vio pasar a su madre por la puerta de la casa de "Gran Hermano 2023".

“Nos tocó, Bauti, finalmente. Menos mal que me conocés y sabés que no soy de muchas palabras” le dijo la visitante a su hijo.

Embed

“Que alegría verde. No te muevas que nos vamos juntos los dos” expresó la visitante uruguaya, que luego de recorrer la casa dijo que esperaba que Bautista haya tendido la cama.

María felicitó a todos los jugadores por aguantar quedarse “congelados” al escuchar la sirena y antes de irse de la casa de "Gran Hermano 2023" volvió a abrazar a Bautista, y le dio los saludos que le mandaron su papá y sus hermanos.