Gran Hermano 2023: suspendieron la gala de eliminación

En Nochebuena, que celebra este domingo y habitualmente es el día de la semana donde se realiza la gala de eliminación, no habrá Gran Hermano. La sorpresa es que, finalmente, será en un día festivo: el lunes 25 de diciembre por la noche.

GRAN HERMANO.jpg Los integrantes de la casa más famosa del país también celebrarán Navidad y Fin de Año.

Esta semana, los cinco nominados son Juliana "Furia", Agostina, Catalina, Carla y Axel. El concursante que resulte eliminado permanecerá, al menos, un día más en la casa más famosa del país.

De esta manera, el 1° de enero también habrá gala de expulsión -al igual que el lunes 25 de Navidad- dejando a un jugador fuera de la casa en pleno inicio de 2024.

Sin lugar a dudas, esta decisión afecta a la ansiedad de los fanáticos, pero es lo más acertado en lo que respecta a audiencia, ya que tanto el 24 por la noche como el 31 de diciembre la gente estará de festejo y, muy probablemente, no le prestará atención a la grilla televisiva.

Además, los integrantes de la casa más famosa del país también celebrarán. De esta manera, habrá que esperar un día más para ver quién será el nuevo eliminado del reality.

Furia abrió su corazón y contó su fuerte interna familiar

Juliana "Furia" Scaglione compartió su historia de vida con Joel Ojeda en la casa de Gran Hermano 2023, al revelar sus experiencias más profundas.

"Yo saqué a mi familia de mi casa, pagué todos los impuestos, no dejé ninguna deuda. A mí me hicieron c..., yo creo que hoy estoy acá porque me porté bien en la vida. Me hicieron mierda, básicamente la vida dijo vamos a darle una buena", comenzó la participante de reality.

Y agregó: “Yo me muevo sola en el mundo, no me jode. No tengo drama de estar solita. Prefiero estar sola que mal acompañada, ya demasiadas decepciones he tenido como para que me sigan cagando”.

“Me parece que acá hay gente re linda, que todos vivieron cosas re duras, que todos tienen buenos sentimientos. Pero el tema de la codicia es muy grande, yo me estoy bancando cosas que no me bancaría afuera por 50 millones de pesos. ¿Voy a matar a mis compañeros por eso? No. Es aguantar, nada más", aseguró.

"Estoy descubriendo cosas en mí, cosas malas, que no me gustan. Yo no vine por fama, porque la fama como viene se va. Sí vine por la plata y cuando me tenga que ir, me iré", confesó Furia.