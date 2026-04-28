Tamara Paganini se quebró al hablar de la muerte de sus hijos gemelos

Tamara siguió con el estremecedor relato “Esto fue en el año 2016, eran un varón y una nena. Y sentí como que la vida se había resarcido de tanta m..., me había regalado un final relindo”.

Sin embargo, la tragedia entristeció rapidamente tanta alegría porque al poco tiempo llegaron las complicaciones “Me dijeron que el nene no iba a sobrevivir cuando naciera, pero la nena sí. Fue raro vivir un embarazo sabiendo que uno iba a morir y el otro iba a vivir. Uno no sabe qué sentir”.

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Al recordar ese día, la jugadora señaló que le encantaría decir que -cuando nacieron- fue el momento más feliz de su vida, pero que no fue así “Sí estuve muy feliz porque Donatella nació y parecía estar bien. Pero no puedo decirlo porque a los tres minutos ya tenía a Vittorio en los brazos y se murió”.

Los compañeros de Tamara escucharon su relato en silencio y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos “Ese tampoco fue el peor momento, no fue ni el mejor ni el peor... porque no sabes qué sentir. Pero mi hija estaba viva, estaba en la incubadora, pero estaba bien".

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Tamara continuó con su desahogo “El peor momento de mi vida fue a los diez días cuando... Ella durante diez días mejoraba y empeoraba y mejoraba y empeoraba, hasta que un día nos llamaron y nos dijeron que ella no iba a evolucionar” y agregó “Si nosotros la dejábamos en la incubadora ella podía vivir ahí conectada no sé cuánto tiempo... Y tuvimos que decidir el momento”.

Profundamente desconsolada, Paganini continuó con su trágica historia “Ahí hubo un montón de peores momentos. Cuando la sacaron de la incubadora, me la pusieron en los brazos y le fueron sacando todos los cables y el respirador”. “El peor momento fue sentir como dejaba de respirar. Y que por más que yo la tuviera fuerte, se me iba. Cómo la protegía, cómo lo protegía a Sebastián. No podía con nada” compartió su dolor.

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Para terminar, la participante llena de lágrimas continuó “La vistieron con el conjuntito que yo tenía preparado para cuando salieramos del hospital. Le quedaba relindo ese color. La vistieron con ese conjuntito y me la volvieron a dar. (...) No podíamos dar vuelta y darle la espalda”.

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“Nunca pensé que algo así nos podía pasar. Pasó de ser un sueño de hadas a ser el peor infierno. Y si me decían que ‘no aguantó’ o ‘se murió’... Pero tener que decidir que no viva más aunque sea con cables, se sintió como que la tenía que matar para que no sufriera” concluyó y conmovió a todos sus compañeros que fueron a consolarla.