Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez

GH Yipio

En ese momento, Santiago del Moro les pidió a todos los participantes que se pusieran del lado del jugador que querían que se quedara, y Yanina Zilli terminó de sellar su alejamiento de Brian al ubicarse por detrás de Zunino, mientras que la sorpresa la dio Titi Tcherkaski al ponerse del lado de Sarmiento.

Minutos después de las 23:30, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada informó a los participantes que el nuevo eliminado de la competencia era Brian Sarmiento. Feliz, "Yipio" se fue a festejar a la habitación con Juanicar y Andrea del Boca, mientras que Yanina Zilli se fundió en un fuerte abrazo con Franco Zunino y también se despidió con afectuosamente de exfutbolista.

GH Brian

Antes de la salida del polémico participante, les dijo a sus compañeros de convivencia emotivas palabras, pidiendo disculpas y haciendo una especial referencia a la situación que tiene con sus tres hijas, por la cuota de la manutención de las mismas.

“No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad. Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina” expresó Brian Sarmiento antes de irse de la casa.

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Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada