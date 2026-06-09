Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez

Antes de su segunda salida de la casa, después de perder en el mano a mano con Zunino, el exfutbolista tuvo sentidas palabras para con sus compañeros.
Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público en la decimosexta Gala de Eliminación al caer en el versus telefónico frente a Franco Zunino.
Matías Hanssen fue el primero en salir de la placa salió primero de placa al recibir sólo el 0,5% de los votos , mientras que en segundo lugar salió Juan “Juanicar” Caruso -por el 2,4% de la audiencia del reality- que realizó su festejo frente a Brian porque se lo dedicó “a los que vienen de afuera a comerle la cabeza".
Por su parte, Yisela “Yipio” Pintos fue la tercera jugadora en abandonar la placa, luego de recibir el 3,7% de los votos y dejó a Brian Sarmiento y Franco Zunino, antiguos aliados en el juego que luego se fueron distanciando y que tras el regreso del exfutbolista terminaron enfrentarse.
En ese momento, Santiago del Moro les pidió a todos los participantes que se pusieran del lado del jugador que querían que se quedara, y Yanina Zilli terminó de sellar su alejamiento de Brian al ubicarse por detrás de Zunino, mientras que la sorpresa la dio Titi Tcherkaski al ponerse del lado de Sarmiento.
Minutos después de las 23:30, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada informó a los participantes que el nuevo eliminado de la competencia era Brian Sarmiento. Feliz, "Yipio" se fue a festejar a la habitación con Juanicar y Andrea del Boca, mientras que Yanina Zilli se fundió en un fuerte abrazo con Franco Zunino y también se despidió con afectuosamente de exfutbolista.
Antes de la salida del polémico participante, les dijo a sus compañeros de convivencia emotivas palabras, pidiendo disculpas y haciendo una especial referencia a la situación que tiene con sus tres hijas, por la cuota de la manutención de las mismas.
“No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad. Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina” expresó Brian Sarmiento antes de irse de la casa.
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