Gran Hermano Generación Dorada: las disculpas que enfurecieron más

El momento crítico se dio durante una discusión grupal en el vivo del miércoles 4 de marzo generó consecuencias inmediatas que se vieron durante el jueves 5. En principio, la exvedette reconoció su error -a medias- y se tomó con gracia la situación “Me salió toda la mierd.. diciéndole 'vos estabas en el velorio de tu papá’. Ojalá se olvide” le dijo entre risas Zilli a Solange Abraham, que respondió festajando la situación con aún más carcajadas.

“Es que es una bicha. Salió a defenderla a Yipio y estaba en el velorio del padre” siguió Yanina sobre la coach, pero unos minutos después, la exvedette fue criticada por su compañero Brian Sarmiento al “haberse metido en una pelea que no era de ellos" y Manuel Ibero le aconsejó de que vaya rápidamente a pedirle disculpas a la coach motivacional.

El pedido de disculpas de Yanina Zilli a Daniela De Lucía

“No te pido disculpas, te pido mil disculpas. No fue horrible, fue espantoso. Me salió así pero porque era verdad que no estabas, creo que fue peor para mí que para vos” le dijo Yanina Zilli a Daniela De Lucía. La coach aceptó la justificación, pero le aclaró que lo que dijo terminó siendo peor para ella, porque la habían dejado en evidencia, pero la charla entre las dos mujeres terminó por desbarrancar cuando la exvedette sugirió que terminaría en placa.

“Me queda discutir por miedo a irte a placa. A mí me chupa un huevo, no me importa. Dejá de repetirme que estaba en el velorio de mi papá, me parece una falta de respeto. Te tomo la disculpa y me voy de acá" le expresó molesta la coach.

Horas más tarde, Daniela De Lucía destrozó a Yanina en un monólogo hecho en la sala de stream “Se disculpa conmigo porque quedó mal y no porque le importó desubicarse conmigo. No quiero tus disculpas, andate. No te fulmino porque te fulminaste sola” dijo de manera contundente.

Yipio y Zilli aclararon los tantos

Las dos mujeres charlaron luego del escándalo en el vivo del miércoles, ya que mantuvieron discusiones por el alto de su voz y por las “formas” poco amigables que tienen algunos de los jugadores que están en la casa.

A la exvedette no le gustó la comparación que la uruguaya hizo sobre que la casa “con un penal” y manifestó su descontento sobre sus modos. “Yo no te hablé mal, hablo así” se justificó la standupera.

Yipio la aclaró a Zilli que ella es “contestataria” y que sus observaciones fueron parte de su estilo de humor, algo que Zilli terminó aceptando y le aclaró que cuando tenga algún problema se acercará a hablar con ella.