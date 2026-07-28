Gran Hermano Generación Dorada: la casa se quedó sin Cola

Antes de abandonar la casa, Sebastián Cola Almeida se dirigió a sus compañeros con un mensaje emotivo "Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza y el corazón. Los quiero, soy feliz, cumplí un sueño”.

Y cerró con una escena que se viralizó de inmediato le gritó a Juan Pablo De Vigili “¡Devi, te amo!”, el visitante correntino por quien días atrás había confesado sentir atracción. Esta declaración pública generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa.

Con la salida de Cola, quedan 13 participantes en competencia, los únicos varones que continúan son Juan “Juanicar” Caruso y Matías Hanssen, por lo que se amplía la mayoría femenina en el famoso reality de Telefe.