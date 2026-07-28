Gran Hermano Generación Dorada: la casa se quedó sin Cola

El nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada se fue en medio de un escándalo y con una confesión de amor inesperada.
En la noche del lunes 27 de julio, Sebastián Cola Almeida se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada luego de perder en el mano a mano final contra Alejandra Majluf, por un contundente 77,2% de los votos del público.
Santiago del Moro comenzó la Gala de Eliminación, con cinco nominados en placa y los primeros jugadores en salvarse fueron Tamara Paganini. ( con el 2%), Matías Hanssen (2,3%) y Mariela Prieto (7,3%), dejando para el duelo final a Cola y Majluf, y la audiencia no dudó: el artista se llevó la mayor cantidad de votos negativos.
Antes del mano a mano, cuando Santiago del Moro les pidió a los jugadores que se colocaran detrás del nominado que querían salvar, Charlotte Caniggia fue la única que se paró detrás de Cola, mientras que el resto de la casa se ubicó del otro lado, reflejando el clima de enfrentamiento que se había generado horas antes.
Durante la tarde, Sebastian Almeida había estallado contra varios compañeros en una actividad que terminó en gritos, afrentas y amenazas “No les tengo miedo, yo tengo los huevos bien puestos” dijo, elevando la tensión dentro de la casa.
Antes de abandonar la casa, Sebastián Cola Almeida se dirigió a sus compañeros con un mensaje emotivo "Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza y el corazón. Los quiero, soy feliz, cumplí un sueño”.
Y cerró con una escena que se viralizó de inmediato le gritó a Juan Pablo De Vigili “¡Devi, te amo!”, el visitante correntino por quien días atrás había confesado sentir atracción. Esta declaración pública generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa.
Con la salida de Cola, quedan 13 participantes en competencia, los únicos varones que continúan son Juan “Juanicar” Caruso y Matías Hanssen, por lo que se amplía la mayoría femenina en el famoso reality de Telefe.
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